"Наступні 48 годин для Байдена будуть вирішальними": про що йдеться в матеріалі CNN

4 липня американці відзначають День незалежності США. Саме цей час потрібен Байдену, щоб визначитися з найважливішим рішенням щодо його участі в президентських перегонах.

Наразі все більше демократів висловлюють сумніви в тому, що Байден зможе перемогти Дональда Трампа на виборах після провального виступу на дебатах.

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Наступні дні будуть вирішальними для кар'єри Байдена

За словами журналістів, Байден визнав, що наступні дні є критичними для його політичної кар'єри та участі в президентських перегонах.

Президент збере членів сім’ї до Дня незалежності, які матимуть вирішальне значення для його майбутніх обговорень щодо його кампанії переобрання в Білому домі. Байдену гостро потрібен "день повільних новин", який дозволить йому перегрупуватися в потенційно найважливіші 48 годин його політичної кар'єри,

– йдеться у матеріалі.

Коли днями з'явились повідомлення про те, що Байден, можливо, розглядає варіант виходу з перегонів, президент однозначно заявив, що братиме участь у виборах, щоб перемогти. Потім Байден зустрівся з 20 губернаторами-демократами в Білому домі, щоб спробувати довести, що він має енергію і спроможність перемагати та керувати країною ще чотири роки.

У п’ятницю, 5 липня, Байден дасть інтерв’ю телеканалу ABC News, яке тепер є навіть більшим викликом, ніж дебати на CNN. Кожен його публічний виступ зараз аналізуватиметься на предмет будь-яких помилок чи ознак вразливості.