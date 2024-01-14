США продовжать тісну співпрацю з Тайванем після виборів: як це може вплинути на регіон

На президентських виборах на Тайвані переміг прозахідний кандидат від Демократичної прогресивної партії Лай Цінде. США продовжать співпрацю з Тайванем, хоч і не визнають його незалежності.

Після виборів співпраця Тайваню та США суттєво не зміниться, лише деякі процеси можуть бути більш конкретизовані. Таку думку 24 Каналу озвучив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Співпраця після виборів

Артур Харитонов зазначив, що президент США Джо Байден зробив декілька важливих заяв напередодні виборів на Тайвані. Зокрема, лідер наголосив, що Штати нейтральні щодо результатів виборів та готові співпрацювати з усіма партіями, керуючись власним законодавством про статус Тайваню. Також США не визнають незалежності Тайваню.

Крім того, після проведення виборів Сполучені Штати відправлять до Тайваню неофіційну делегацію з колишніх американських чиновників. Найімовірніше, це відбудеться до інавгурації Лая Цінде.

Але, думаю, тут не варто прогнозувати якихось суттєвих змін. Це третя поспіль перемога Демократичної прогресивної партії. Лай Цінде – це віцепрезидент Тайваню. Думаю, вони просто конкретизують наступні процеси з урахуванням тих домовленостей, які укладаються між КНР і Штатами,

– припустив він.

Затримка допомоги Тайваню

Конгрес США не проголосував за пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Президент ГО "Ліберально-демократична ліга України" підкреслив, що для Тайваню ця підтримка дуже важлива, адже не так багато країн постачає туди зброю та іншу допомогу.

З іншого боку, Штати допомагатимуть, тому що для них безпека Тайваню – це безпека їхнього першого острівного ланцюга. Тому фінансування буде.

Інше питання, що є проблеми, є затягування. Подивимось, як це буде далі розгортатися. Те, що Тайвань буде у фокусі Сполучених Штатів ще дуже довго – це очевидний факт, це не зміниться,

– зауважив Харитонов.

Чи зменшується увага світу до України

За словами Харитонова, думка, що світові конфлікти, зокрема, ситуація на Тайвані, відвертають увагу Заходу від війни в Україні – неправильна. Наші союзники мислять стратегічно та розглядають усі війни, конфлікти, загострення як пов'язані процеси.

Найбільша проблема нині полягає у тому, що 2024 рік – це рік зміни урядів, систем. Тому так багато різного роду викликів перед нами стоїть. Але говорити про те, що буде відвернута увага, якісь проблеми будуть в у більшому фокусі, а якісь у меншому – це неправильне мислення,

– наголосив він.

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