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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вибори президента Росії: дані екзит-полів

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Вибори президента Росії: дані екзит-полів
Вибори президента Росії: дані екзит-полів / 24 Канал

18 березня у Росії відбулись вибори президента, у річницю анексії Криму Москвою. З'явились дані екзит-полів, тобто опитування на виході з виборчих дільниць. Так, найбільш голосів отримав чинний господар Кремля Володимир Путін, який був самовисуванцем.

Як повідомляє "Коммерсантъ", за нього проголосували 73,9% росіян.

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На другому місці опинився висуванець від КПРФ Павло Грудінін 11,2%, а далі йде лідер ЛДПР Володимир Жиріновський – 6,7%.

Кандидат від "Громадянської ініціативи" Ксенія Собчак набрала 2,5% ы за нею розмістився ще один опозиціонер – лідер партії "Яблуко" Григорій Явлінський із результатом у 1,6%.

Кандидат від "Партії росту" Борис Тітов - 1,1%, Сергій Бабурін ("Російський загальнонародний союз") – 1,0% Максим Сурайкін ("Комуністи Росії") – 0,8%.

У президентських перегонах взяли участь вісім кандидатів: Володимир Путін, Ксенія Собчак, Володимир Жиріновський, Павло Грудінін, Григорій Явлінський, Максим Сурайкін, Борис Тітов та Сергій Бабурін.

Якщо за офіційними результатами ніхто з кандидатів у президенти Росії не набере понад 50% голосів, то буде другий тур виборів.

Зазначимо, Україна не буде визнавати результати президентських виборів, які Росія проведе в анексованому Криму. Окрім того, Україна введе санкції проти осіб, причетних до організації цих виборів.

У Євросоюзі також заявили, що не визнають результатів виборів президента Росії в анексованому Криму.

Нагадаємо, станом на 18:00 за Києвом, відповідно до даних ЦВК, участь у виборах президента взяли 60% росіян. Рекордно високу явку виборців зафіксовано на Камчатці – на восьми виборчих дільницях, розташованих на території північних сіл, вона склала 100 відсотків.

Теги: Новини політики Новини України День виборів Ксенія Собчак Вибори в Росії 2018 Володимир Путін Україна – Росія Володимир Жиріновський
Джерело: 24 Канал
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