У спортшколі в Мелітополі "випадково" вистрілив ручний гранатомет: з'явилося відео інциденту

У Мелітополі 17 лютого раптово пролунали потужні вибухи. Виявилося, що в одну зі спортшкіл міста чоловік приніс ручний гранатомет

У мережі показали відео інциденту. На ньому можна побачити, що постріл здійснили прямо у приміщенні, де займалися діти.

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Постріл прямо у школі

У мелітопольському спортивному комплексі №3 17 лютого проводили спортивні змагання. Однак посеред заходу у приміщенні спортшколи пролунав потужний вибух.

Як повідомляють російські ЗМІ, один з відвідувачів проніс у ДЮСШ ручний гранатомет і "випадково" вистрілив з нього.

Постріл гранатомета у дитячій спортивній школі: з'явилося відео

При цьому незрозуміло, що російська зброя робила на турнірі дітей з самбо. Зазначається, що окупант показував неповнолітнім механізм і випадково натиснув на курок. Від вибухової хвилі у школі повибивало вікна. Дітей евакуювали, а на місце прибули рятувальники, швидка, а також так звана окупаційна "міліція".

За попередніми данним поранено 6 осіб – при цьому серед них і двоє дітей. Вони отримали порізи від розбитого скла. Постраждалим надали допомогу на місці, їх не госпіталізовували.

Раніше місцеві ЗМІ писали, нібито у школі ліквідували колаборанта. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що у своїй пропаганді та мілітаризації дітей ворог остаточно вижив з розуму й вже самотужки влаштовує провокації.

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