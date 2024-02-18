У спортшколі в Мелітополі "випадково" вистрілив ручний гранатомет: з'явилося відео інциденту
У Мелітополі 17 лютого раптово пролунали потужні вибухи. Виявилося, що в одну зі спортшкіл міста чоловік приніс ручний гранатомет
У мережі показали відео інциденту. На ньому можна побачити, що постріл здійснили прямо у приміщенні, де займалися діти.
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Постріл прямо у школі
У мелітопольському спортивному комплексі №3 17 лютого проводили спортивні змагання. Однак посеред заходу у приміщенні спортшколи пролунав потужний вибух.
Як повідомляють російські ЗМІ, один з відвідувачів проніс у ДЮСШ ручний гранатомет і "випадково" вистрілив з нього.
Постріл гранатомета у дитячій спортивній школі: з'явилося відео
При цьому незрозуміло, що російська зброя робила на турнірі дітей з самбо. Зазначається, що окупант показував неповнолітнім механізм і випадково натиснув на курок. Від вибухової хвилі у школі повибивало вікна. Дітей евакуювали, а на місце прибули рятувальники, швидка, а також так звана окупаційна "міліція".
За попередніми данним поранено 6 осіб – при цьому серед них і двоє дітей. Вони отримали порізи від розбитого скла. Постраждалим надали допомогу на місці, їх не госпіталізовували.
Раніше місцеві ЗМІ писали, нібито у школі ліквідували колаборанта. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров наголосив, що у своїй пропаганді та мілітаризації дітей ворог остаточно вижив з розуму й вже самотужки влаштовує провокації.
Злочини на окупованих територіях
- Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що у Маріуполі окупанти продовжують демонтаж будинків українців. Місцевих годують обіцянками, відправляючи їх стати у чергу за новою квартирою.
- Попри руйнування у місті, деякі громадяни живуть у вцілілих будинках. Однак росіяни просто виселяють їх, не пропонуючи нічого взамін. Окрім цього, з власного житла виганяють людей, які не мають документів. Тоді нібито все переходить у власність так званої "ДНР", а на місце українців селять росіян.
- Люди у Маріуполі живуть без електроенергії та опалення, а для того, щоб отримати свою пенсію, змушені буквально штурмувати пенсійні відділення. Колаборанти просто крадуть гроші, а українцями не лишають нічого. Обіцяне "відновлення" лишилося лише на словах.