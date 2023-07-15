Токмак передає естафету: в мережі показали жорсткий приліт по окупантах в Олешках
На тимчасово окупованих територіях України знову гучно. "Бавовна" завітала до Олешок, що в Херсонській області.
Відповідні відео оприлюднили у низці телеграм-пабліків, повідомляє 24 Канал. Їх почали поширювати близько 21:00 15 липня.
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В Олешках трапився приліт по окупантах
У мережі оприлюднили відео з тимчасово окупованих Олешок. На ньому можна побачити приліт по окупантах.
Дивіться відео "бавовни" в Олешках
Також у мережі з'явилися відео наслідків прильоту. Ймовірно, вони також були зняті в Олешках.
Дивіться відео наслідків прильоту
Нагадаємо, що нещодавно в Олешках вже була "бавовна". Сухопутні війська Збройних Сил України 2 липня у своєму телеграм-каналі опублікували відео, де показали, як відпрацювали по окупантах.
На кадрах чітко видно, як дрон з вибухівкою підлетів у тимчасово окупований населений пункт. У цей час російські солдати зупинилися біля одного з місцевих кіосків. Вибухівка впала їм просто під ноги.
Ймовірно, трапився приліт по окупантах: відео
Зверніть увагу! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
У мережі публікують відео з Олешок
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"Бавовна" на окупованих територіях: коротко
- Нещодавно в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області вкотре було дуже гучно. У ніч на 16 липня там пролунали 6 потужних вибухів.
- Після цього речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк у розмові з 24 Каналом натякнула, що "бавовна" завітала до пунктів, де російські окупанти зосереджували свої ресурси. За її словами, під час контрнаступу ЗСУ відбувається знищення потужностей ворога.
- Згодом мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що в Токмаку ЗСУ потужно вдарили по ворожому заводові. Також захисники ліквідували понад 200 окупантів разом з їхнім "комендантом", якого призначили росіяни.