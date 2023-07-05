Не тільки зупинка контрнаступу: Мусієнко припустив, яка ще є ціль у росіян для підриву ЗАЕС

Намір Росії спричинити аварію на ЗАЕС може мати не лише військове значення. Таким терактом окупанти готуються кинути виклик світу та змусити його відмовитись від підтримки України.

Такими міркуваннями з 24 Каналом поділився керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. На його думку, Росія хоче використати провокації на ЗАЕС з інформаційно-пропагандистською метою.

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Теракт як спосіб натиснути на Захід

Мусієнко вважає, що ядерний шантаж, який провадить Росія, сіє сумніви в скептиках української перемоги.

"Це підкидає їм їжу для розмірковувань, мовляв, не варто допомагати Україні перемогти. Ви ж бачите, на що готова піти Росія задля збереження окупованих територій", – пояснив військовий експерт.

Більшість держав світу й усі притомні люди чітко розуміють, що за провокаціями на ЗАЕС стоїть Росія. Але Росії, до певної міри, це навіть вигідно, адже це демонструє, наскільки сильним є її бажання зупинити Захід та Україну.

Зверніть увагу! Росія застосовує проти України тактику випаленої землі. Ще напередодні вторгнення Росія знищила промислову інфраструктуру Донеччини та Луганщини, зробивши ці регіони економічно безпомічними. З цією ж метою окупанти здійснюють удари по критичній інфраструктурі. Як повідомляє ГУР, окупанти готуються до повторних обстрілів інфраструктури цієї осені.

"Власне, провокації на ЗАЕС також є продовженням енергетичного терору Росії. Може йтися не лише про зупинку контрнаступу. Росія просто хоче завдати нашій економіці максимальної шкоди", – переконаний Мусієнко.

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Чи постраждає російська армія від аварії на ЗАЕС

Не так давно з'явилося повідомлення, що Росія відводить свої сили від Запорізької АЕС. На думку Мусієнка, окупанти можуть відвести свої сили на відстань кількадесятьох кілометрів, де радіаційне ураження буде найсильнішим.

"Хоча з іншого боку, досвід підриву Каховської ГЕС показує, що Росія може прикриватися своїми військовими як аргументом, чому їм було не вигідно вчиняти теракт. Мовляв, нам не вигідно було вчиняти злочин, адже сами ми найбільше постраждали від нього", – розкрив пропагандистську тактику військовий експерт.

Росія не цінує життя своїх військових, кидаючи їх на штурми, як гарматне м’ясо. Їй нічого не заважатиме зробити це знову, підставивши під удар невелику частину своїх сил.

Ці провокації потрібно припинити. Їх не можна залишати без відповіді, адже, відчуваючи безкарність, Росія буде йти на ще більші злочини,

– переконаний Мусієнко.

Попри надзвичайно непросту ситуацію, світова спільнота ще може вплинути на Росію і запобігти аварії. Між Сполученими Штатами та Росією існують закриті канали комунікації, які можуть стати надважливим інструментом для вирішення цієї ситуації.

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