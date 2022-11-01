Через вибух міни на ЗАЕС сталося відключення одного з реакторних блоків: чи працює він зараз
Джерело:МАГАТЕ
Окупанти продовжують сіяти ядерну загрозу. Напередодні на Запорізькій АЕС стався вибух міни. Це спричинило відключення одного з реакторних блоків. Розповідаємо, чи працює він зараз.
Як повідомили у МАГАТЕ, вибух міни перервав основне електропостачання одного з реакторів ЗАЕС. В агентстві наголошують, що цей інцидент вкотре підкреслює "крихку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на об'єкті під час поточного військового конфлікту".
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Біля ЗАЕС усе ще неспокійно
У МАГАТЕ зазначають, що вибух пролунав ввечері 31 жовтня за периметром огорожі ЗАЕС. Внаслідок цього сталося відключення зовнішньої лінії електропередач напругою 750 кіловольтів між розподільним пунктом і головним електричним трансформатором реакторного блоку №4.
Блок №4 отримує електроенергію, необхідну для його охолодження та важливих функцій ядерної безпеки, від резервної лінії. Вона з'єднує ЗАЕС із розподільним пунктом сусідньої теплоелектростанції, зауважив Рафаель Гроссі. У своїй заяві він послався на дані експертів, які присутні на Запорізькій АЕС.
Відомо, що останніми днями, хоч і військова активність біля станції знизилася, в її околицях стався обстріл. Внаслідок нього одну з трьох резервних ліній електропередач знеструмили. Мовиться про ту, завдяки якій живиться Енергодар. Відомо, що того ж дня її вдалося під'єднати знову.
Персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в дуже складних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії, які ми бачили на початку жовтня,
– наголосив Гроссі.
Він зауважив, що старання співробітників станції приносять позитивні результати. Водночас слід розуміти, що ситуація з електроенергією залишається надзвичайно вразливою.
Актуальні новини про Запорізьку АЕС
- Нагадаємо, що напередодні інспектори МАГАТЕ почали перевірки на двох ядерних об'єктах України. Серед них – Запорізька АЕС. Це співробітники агентства роблять для того, щоб спростувати брехню Росії про буцімто створення "брудної бомби".
- Діяльність росіян на Запорізькій АЕС негативно впливає не лише на ядерну безпеку. Окупанти буквально спровокували екологічну катастрофу на станції.
- Раніше у МАГАТЕ заявили про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо станції. Разом з тим Гроссі заявив, що існує мала ймовірність відправлення миротворчої місії ООН на Запорізьку АЕС.
- Додамо, що співробітники ЗАЕС відмовляються підписувати договори з "Росатомом". Їх не переконують ані вмовляння, ані залякування. Намагався вплинути на персонал і так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов.
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