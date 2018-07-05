Вибух авто керівника фармацевтичної компанії у Харкові: поліція оприлюднила деталі

Харківська поліція кваліфікувала вибух автомобіля, який стався 5 липня, як замах на вбивство. Також правоохоронці сповістили, що в салоні в той момент перебували три особи: усі залишилися живими.

Раніше 24 канал повідомляв, що у Харкові в одному із приватних секторів стався вибух в автомобілі Audi, який у той момент здійснював рух. За інформацією ЗМІ, машина належить гендиректору ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров'я" Олександру Доровському.

У поліції своєю чергою факт вибуху підтвердили та відкрили кримінальне провадження за частиною статті про замах на вбивство: санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 15 років.

Відео з місця вибуху авто у Харкові

На місці інциденту було встановлено, що автомобіль Audi A8 чорного кольору зазнав сильної деформації кузова. На момент вибуху у салоні автівки перебували три особи: водій, охоронець і гендиректор компанії "Здоров'я" Олександр Доровський. В результаті вони отримали незначні пошкодження у вигляді саден і подряпин обличчя, однак перебували у стані шоку. Також на їхньому одязі були помітними сліди крові. Усім було надано необхідну медичну допомогу. Їхньому життю нічого не загрожує. Зараз із потерпілими працюють слідчі,

– розповів начальник ГУНП в Харківській області Олег Бех.

За його словами, потерпілі розповіли, що вони їхали вулицею та у задній частині авто пролунав вибух.

"Вибухотехніки оглянули автомобіль і виявили воронку. Крім того, було встановлено вибуховий пристрій невідомого типу, частини якого вилучили слідчі", – зауважив керівник Нацполіції Харківщини.

Додамо, що на місці працювали керівництво главку обласної поліції, слідчо-оперативна группа, експерти, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Фахівці попередньо встановили, що вибухом пошкоджено задню частину автомобіля.

Наразі правоохоронці здійснюють комплекс усіх необхідних слідчих оперативних заходів для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину.

Вибух авто у Харкові: коментар поліції