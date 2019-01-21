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      Вибух біля ресторану в Одесі: поліція оприлюднила інформацію про вибуховий пристрій

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      Вибух біля ресторану в Одесі: деталі від поліції
      Вибух біля ресторану в Одесі: деталі від поліції / Прес-служба Нацполіції у Одеській області

      Начальник поліції Одещини Дмитро Головін повідомив, що вибух біля ресторану в Одесі було здійснено радіокерованим пристроєм без вражаючого елементу. Також він повідомив, що одна із версій щодо інциденту є пов'язаною зі справою відомого у місті довгобуду "Золотий берег".

      24 канал повідомляв, що в Одесі у Ванному провулку поблизу ресторану "Арт-Шат" пролунав вибух, внаслідок чого один чоловік постраждав, проте від подальшої госпіталізації відмовився.

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      За інформацією місцевого видання "Думская", це могла бути імітація замаху на відомого одеського забудовника Олега Невзорова, який власне проходив повз заклад зі своїм знайомим.

      Як розповів начальник поліції Одещини Дмитро Головін, за попередніми даними, спрацював пристрій, потужність якого становить близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті, передає "Українська правда".

      За його словами, заряджено вибухівку було або піротехнічною сумішшю, або порохом. Водночас вибух було здійснено радіокерованим пристроєм без вражаючого елементу.

      "Потерпілий отримав дотичне поранення дерев’яною тріскою. Відкрито провадження про замах на умисне вбивство", – додав Головін.

      Крім того, головний правоохоронець Одещини зауважив, що правоохоронці мають кілька робочих версій щодо вибуху.

      "Одна з версій є пов’язаною зі справою житлового комплексу "Золотий берег" – відомого у місті довгобуду, на проблемі якого неодноразово наголошували громадські активісти", – констатував керівник ГУ НП у Одеській області.

      Нагадаємо, увечері 18 січня у Сумах у Спасо-Преображенському кафедральному соборі пролунав вибух – до входу у приміщення невідомі кинули піротехнічний засіб для гри у страйкбол. На щастя, ніхто не постраждав. Інцидент стався під час вечірнього святкового богослужіння.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Вибух Новини Одеси Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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