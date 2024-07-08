Внаслідок ранкової атаки Росії по Україні загинули щонайменше 33 особи, 140 – поранені

Росія вранці 8 липня випустила по українських містах 38 ракет різних типів. На жаль, є жертви у Києві, Кривому Розі, Дніпрі, у Донецькій області.

На жаль, вороги цинічно атакували дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. Володимир Зеленський повідомив, що під завалами там можуть бути люди, Віталій Кличко зазначив, що під руїнами можуть бути діти.

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Що відомо про загиблих та поранених в Україні

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Росія, окрім Києва, вранці 8 липня завдала удару по Дніпру, Кривому Розі, Донецькій області.

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Варто зауважити, що на Дніпропетровщині Росія:

у Кривому Розі вдарила по підприємству – вбила 10 людей.

у Дніпрі – пошкодила багатоповерхівку, підприємство, знищила СТО – 6 постраждалих.

Станом на 15:30 8 липня, відомо про 31 загиблого та 123 поранених по Україні. 20 людей загинули в Києві внаслідок російських обстрілів, 11 – на Дніпропетровщині.

Наразі на місцях найбільших ударів тривають аварійно-рятувальні роботи. Там працюють рятувальники, поліцейські, комунальники.

Станом на 17:30, кількість загиблих внаслідок масованого терористичного удару Росії по території нашої країни збільшилась до 33. Відомо про 11 загиблих мирних мешканців у Дніпропетровській області, 22 – у місті Києві.

Поранено 140 осіб: 74 – у столиці; 2 – у Київській області; 64 – Дніпропетровській області,

– повідомили у ДСНС станом на 18:50.

Всього до робіт по Україні залучено 619 рятувальників і 132 одиниці техніки.

У Донецькій області вороги влучили по підприємству у Покровську – там загинуло троє чоловіків.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним загиблих людей.