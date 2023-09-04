У грудні "Енгельс" та "Дягілєво" атакували радянські "Стрижі": у розвідці розкрили деталі
У грудні 2022 року російські військові аеродроми опинилися під атакою. Мовиться про "Енгельс" і "Дягілєво", де розташовувалися винищувачі, які Росія використовувала для ракетних атак по Україні.
У фільмі "Збиті льотчики Росії" розвідка розкрила деталі, як були атаковані російські військові авіабази. Виявляється, знищили російські бомбардувальники дрони радянського виробництва.
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Як розвідка покращила радянські "Стрижі"
Уразити російські літаки, коли вони наближають до пускових рубежів і здійснюють запуски ракет, – неможливо. Кирило Буданов наголосив, що наразі знищити ворожі ракетоносії у повітрі неможливо.
Полювання у повітрі за цими ракетоносіями станом на зараз є неможливим, на жаль. Тому що, як я казав, вони роблять пуски з районів, які знаходяться до цілі, зазвичай, в тисячі й більше кілометрів,
– пояснив Буданов.
Проте уразити наземні цілі – цілком можливо. Так, уночі 5 грудня 2022 року на аеродромі "Дягілєво" у Рязанській області, який розташований за 500 кілометрів від кордону з Україною, пролунали вибухи. Як стало відомо згодом, під час атаки уразили Ту-95 та Ту-22М3, вантажівку, а також особовий склад – 6 людей загинуло, 11 отримало поранення. Через кілька годин вибухи пролунали й на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області. Там було пошкоджено 2 літаки Ту-95.
У розвідці розповіли, що для атаки на російські військові аеродроми використали старі дрони радянського виробництва Ту-141 "Стриж". Єдине, що військові модернізували їх та встановили вибухівку. Завдяки цьому під час спецоперації вдалося пошкодити відразу кілька бомбардувальників.
Ці бомбардувальники Росія й нині використовує для обстрілів та ракетних ударів по Україні.
Військовий аеродром у Пскові опинився під атакою
- У ніч на 30 серпня у російському Пскові пролунали потужні вибухи в районі аеродрому. Після цього спалахнула масштабна пожежа, яку було видно у всьому місті.
- Унаслідок атаки беспілотниками було знищено чотири вантажні літаки Іл-76, ще 2 – було пошкоджено. Росіяни у мережі також опублікували кадри, як горіли борти.
- Цікаво, що у Кремлі ніяк не прокоментували знищення 4 бортів. Навіть слова Кирила Буданова, про те, що дрони запустили з території Росії, не змусили Пєскова бодай якось відреагувати на суттєві втрати. Він лише порадив звертатися за коментарями до військових.