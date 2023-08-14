"Це ще "певео" чи вже "горіт камиш": у Бердянськ вкотре завітала потужна "бавовна"

У тимчасово окупованому Бердянську знову неспокійно. Ввечері 14 серпня в місті пролунали кілька гучних вибухів.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також свіжу "бавовну" прокоментував мер Мелітополя Іван Федоров.

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У Бердянську лунали вибухи

У Бердянську ввечері 14 серпня було гучно. Місцеві мешканці повідомляли про понад 10 вибухів. Звуки долинають з-за меж міста.

Бердянськ, привіт. Окрім того, партнери кажуть про активну роботу ППО в Токмаку та Пологах. Вечір на Запоріжжі прийняв естафету з Юр'ївки,

– зазначив Андрющенко.

Також про вибухи розповів мер Мелітополя.

"В поки що окупованому Бердянську та на околицях сьогодні не тихий вечір. Загарбники не встигають вгадувати – це ще "певео" чи вже "горіт камиш", – написав Федоров.

Де розташований Бердянськ: дивіться на карті від Google maps

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"Бавовна" на окупованих територіях: коротко