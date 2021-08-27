Вибухи біля аеропорту Кабула, які призвели до масових жертв: все, що відомо

У Кабулі 26 серпня прогриміли щонайменше 2 потужних вибухи. Вони призвели до смерті понад 100 людей, серед яких 13 – американські військові. Бойовики "Ісламської держави" взяли на себе відповідальність принаймні за 1 теракт. А Джо Байден заявив, що винних знайдуть і покарають.

Детально про вибухи у Кабулі, кількість жертв серед афганців та американців, а також реакцію світової спільноти читайте у матеріалі.

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Вибухи біля аеропорту Кабула

Перший вибух стався внаслідок того, що терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі. У момент вибуху він стояв біля воріт до летовища, де тисячі афганців та іноземних громадян стояли у черзі на евакуацію з Афганістану.

Згодом ще один вибух пролунав неподалік готелю, розташованого біля аеропорту. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.

Поблизу аеропорту Кабула прогримів потужний вибух / Фото AFP

Відео з місця інциденту

ЗМІ також повідомляли, що в Кабулі 26 серпня могли статися щонайменше 5 вибухів , однак наразі цю інформацію не підтвердили офіційно.

Місцеві жителі, які перебували за кілометри від аеропорту, показали у мережі кадри, на яких видно потужний вибух. Крім цього, було чути й сильний гуркіт, після цього здійнялася хмара диму.

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Жертви та постраждалі внаслідок вибухів

Одразу після кожного з інцидентів почали повідомляти про жертв та постраждалих – як зі сторони Афганістану, так і США. За останніми даними, кількість загиблих у результаті вибухів досягла 103: загинули 90 афганців та 13 американських військових.

Поранення отримали щонайменше 150 людей.

До слова, таких втрат армія США не зазнавала за всі 20 років операції в Афганістані.

У Міністерстві закордонних справ зазначили, що українці не постраждали внаслідок терактів у Кабулі. Принаймні такої інформації дипломати не отримували.

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"Ісламська держава" взяла відповідальність за теракт

Терористи "Ісламської держави" у мережі заявили, що причетні до вибуху та стрілянини поблизу аеропорту Кабула. Про те, що теракт скоїли терористи ІДІЛ, раніше писало видання Politico. Там посилалися на джерела у Білому домі й стверджували, що один із вибухів стався через бойовика у жителі смертника.

Водночас Sky News уточнили, що за моторошним нападом стоїть "Ісламська держава – провінція Хорасан" (їх також називають ІДІЛ-К), що є самопроголошеною "філією" терористів. Свою заяву про теракт бойовики проілюстрували фотографією терориста-смертника, на ньому – пояс з вибухівкою. Чи пов'язане угруповання з другим вибухом – наразі невідомо.

Реакція Байдена

Ізраїльський журналіст Барак Равід написав, що Джо Байден відклав зустріч з прем'єром Ізраїлю Нафталі Бенет, бо проводить консультації щодо Афганістану. Водночас видання АР уточнило, що перемовини Байден відклав на невизначений час.

Згодом американський лідер на брифінгу звернувся до народу.

Атаки терористів у Кабулі забрали життя американських військових та цивільних людей. Ситуація все ще важка. У мене та Джил болить серце за наших героїв,

– сказав він.

Глава Білого дому багато говорив про співчуття родинам загиблих і про понад 100 тисяч евакуйованих американців та союзників. І, зрештою, звернувся безпосередньо до тих, хто стоїть за терактами в Афганістані. Він пообіцяв не пробачити винним скоєного, знайти їх та покарати.

Міжнародна спільнота про інцидент

Видання The Guardian повідомило, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон після вибухів у Кабулі скликав засідання надзвичайного урядового комітету.

Сам Джонсон у твітері наголосив, що засуджує "варварський теракт у Кабулі, під час якого загинули афганці та військовослужбовці США". Він також запевнив, що Велика Британія продовжує докладати зусиль для евакуації людей.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг також засудив теракт в Афганістані та додав, що "пріоритетом залишається якнайшвидша евакуація якомога більшої кількості людей на безпечне місце".

Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття народам США й Афганістану. Український президент запевнив, що тероризм має засуджуватись усіма сторонами в Афганістані. Також додав, що спільно з партнерами потрібно активніше працювати для вивезення з країни тих, хто потребує допомоги.

Протягом останніх днів у низці країн заявляли, що терористична загроза в Кабулі стала ще більшою та конкретнішою. Ситуацію в країні визнавали максимально небезпечною.