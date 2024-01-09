Це роблять самі росіяни: що Кремль вигадує про Бєлгород

Росіяни розповідають, що нібито Україна атакувала Бєлгород системою Vampire. Та це окупанти роблять самі. Усе, аби виправдати свої удари по житловій інфраструктурі України.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що загарбникам треба виправдати свої удари по житловій інфраструктурі України. Він додав, що RM-70 Vampire для того, аби вдарити по Бєлгороду, треба заїхати на територію Росії щонайменше на 4 – 5 кілометрів. Зазначимо, що росіяни заявили, що нібито "збили" 10 снарядів.

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"Роблять це росіяни самі. Їм треба в певний спосіб вкотре "демонізувати" українців. Що от, мовляв, у росіян "немає іншого варіанту", – переконаний Черник.

Військовий експерт додав, що українцям дуже шкідливо розганяти наративи ворога. Тим часом війна має переходити на територію Росії в обов'язковому порядку. Йдеться про знищення російської інфраструктури. Зокрема, залізниці, аеродромів, техніки, а також заводів, які виготовляють озброєння.

Персонально я – палкий прихильник концепції, що треба обов'язково бити по самому Кремлю. Тобто бити по символах, тому що символи – це Путін,

– вважає Петро Черник.

Мовляв, якщо їх не можна захистити, це показує стратегічну слабкість президента Росії.

Складні операції

У Росії у Нижньому Тагілі на залізничній станції Сан-Донато стався вибух. Та чим глибше в Росії відбувається "бавовна" і чим більше її – тим краще.

"Це дуже складні операції, які відбуваються у так званому "темному світі". Відбулося "бавовнування" – прекрасно. Бо як вдамося в тактичне аналізування, ми видамо противнику купу готової інформації. Хай поламають собі голови", – наголосив військовий експерт.

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