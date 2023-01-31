Український фактор присутній: яку мету мали вибухи в Ірані

У ніч на 29 січня невідомі безпілотники атакувати військові об'єкти в Ірані. Так, український фактор присутній у цьому інциденті. Однак він не є головним, оскільки це комплексне питання.

Так, ще у вересні 2019 року Саудівська Аравія дала сигнал світу, що іранський режим є глобальною загрозою. Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджалах.

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Захід побачив, що Іран є глобальною проблемою

На жаль, на Заході сприйняли Іран як регіональну загрозу – проблемою Ізраїлю та арабських країн. Американський президент Джо Байден змінював політику свого попередника Дональда Трампа.

Байден заявляв, що з Іраном можна домовитися та знімати санкції, тобто країні робилися величезні поступки. Однак все змінилося після того, як Іран став на бік Росії та почав постачати їй озброєння.

Іранський режим став на бік Росії та почав передавати дрони. Тоді Євросоюз побачив ці дрони не в Сахарі у Саудівській Аравії, а в європейському небі й одразу всі прийшли до висновку, що іранський режим дійсно є загрозою,

– сказав головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

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Ірану дали сигнал

Президент Єгипту заявляв, у разі якщо Іран спробує здійснити будь-які спроби атакувати арабські країни, вони будуть разом захищатися та воювати проти Ірану. Водночас прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вважає справою життя покінчити з іранською ядерною програмою.

Однак усі умовні союзники наразі не ухвалили рішення щодо початку серйозних дій проти Ірану. Нещодавні нічні удари по Ірану не можуть його "знекровити", але це сигнал. Ймовірно, Ірану хотіли продемонструвати наступне:

вибухи лунали на об'єктах з виготовлення дронів за те, що Іран вдарив ними по союзниках, а також передав Росії;

центри з виготовлення боєприпасами, оскільки будь-яка країна потребуватиме багато снарядів для спроби відбити атаку;

нафтопереробні об'єкти, оскільки нафта є інструментом фінансування для Ірану всіх його сил.

"Так, український фактор тут присутній, але він не головний", – підсумував головний редактор порталу "Україна по-арабськи".

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