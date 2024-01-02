Ймовірно, не останні масовані нальоти, – авіаексперт оцінив ракетний запас Росії

Окупанти 2 січня запустили по Україні майже сотню ракет. Силам ППО вдалося знищити більшість повітряних цілей, втім терор росіян забрав життя цивільних людей, ще десятки мирних мешканців зазнали травм.

Російські загарбники мріють завдати українцям якнайбільше шкоди. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко, додавши, що противник, ймовірно, чекав морозів, щоб його атака мала серйозніші наслідки.

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Скільки ракет накопичив ворог

Окупанти ще з осені 2023 року мріяли загнати українців в холоди, залишити без світла, води, газопостачання. Так вони хочуть "розхитати" наш тил, досягти успіхів чи схилити Україну до перемовин.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

У Росії усвідомлюють, що у такий спосіб не зможуть перемогти Україну. Адже навіть з підвалів та без світла українці все одно допомагатиму Збройним Силам, будуть виготовляти й передавати все, що потрібно. Однак такі прагнення в окупантів є.

Росіяни накопичили озброєння і зараз його застосовують, оцінюючи, чи такі атаки дозволять їм на щось реально вплинути. Ймовірно, ці масовані нальоти не останні. Вони повторюватимуться, але недовго,

– сказав експерт з авіації.

Він додав, що Росія накопичила 500 ракет, перед цим мала в запасі ще стільки ж. Тому максимально в них вистачить сил ще на 3 – 4 масованих нальоти. Також противник вирішуватиме, чи здійснювати атаки підряд, чи, наприклад, з перервою у кілька днів, тижнів або ж місяців.

Масована атака по Україні 2 січня: актуальні новини