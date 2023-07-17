Готує нараду, – Путіну доповіли про вибухи на Кримському мосту

Рупор Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Путіну доповіли про вибухи на Кримському мосту. Російський диктатор вже нібито дав доручення щодо подальших дій.

Речник СБУ Артем Дехтяренко пояснював, що "один із символів Путіна" знову не витримав навантажень. Своєю чергою російські пропагандисти повідомили, що у Крим вилетів російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, пише 24 Канал.

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Що заявили у Путіна про вибухи на Кримському мосту

Дмітрій Пєсков поспішив розповісти, що Владімір Путін нарешті прийняв доповіді від:

віцепрем'єр Марата Хуснулліна;

керівника ФСБ Алєксандра Бортнікова;

міністра транспорту Віталія Савельєва;

так званого окупаційного "глави" Криму Сєргєя Аксьонова.

Всі путінські посіпаки доповіли йому про наслідки атаки на Кримський міст. Після цього російський диктатор:

доручив організувати роботи нібито щодо "руху транспорту та ремонту Кримського мосту";

заявив, що до 19 години 17 липня чекатиме доповідь Хуснулліна, який вже вилетів у Крим;

проведе нараду по відеоконференції;

"Ми знаємо причини й ми знаємо тих, хто стоїть за цим "терористичним актом". Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів", – побідкався Пєсков.

Вибухи на Кримському мосту: коротко