Готує нараду, – Путіну доповіли про вибухи на Кримському мосту
Рупор Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Путіну доповіли про вибухи на Кримському мосту. Російський диктатор вже нібито дав доручення щодо подальших дій.
Речник СБУ Артем Дехтяренко пояснював, що "один із символів Путіна" знову не витримав навантажень. Своєю чергою російські пропагандисти повідомили, що у Крим вилетів російський віцепрем'єр Марат Хуснуллін, пише 24 Канал.
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Що заявили у Путіна про вибухи на Кримському мосту
Дмітрій Пєсков поспішив розповісти, що Владімір Путін нарешті прийняв доповіді від:
- віцепрем'єр Марата Хуснулліна;
- керівника ФСБ Алєксандра Бортнікова;
- міністра транспорту Віталія Савельєва;
- так званого окупаційного "глави" Криму Сєргєя Аксьонова.
Всі путінські посіпаки доповіли йому про наслідки атаки на Кримський міст. Після цього російський диктатор:
- доручив організувати роботи нібито щодо "руху транспорту та ремонту Кримського мосту";
- заявив, що до 19 години 17 липня чекатиме доповідь Хуснулліна, який вже вилетів у Крим;
- проведе нараду по відеоконференції;
"Ми знаємо причини й ми знаємо тих, хто стоїть за цим "терористичним актом". Це вимагатиме далі від усіх нас зібраності та додаткових заходів", – побідкався Пєсков.
Вибухи на Кримському мосту: коротко
- Орієнтовно о 03:04 та 03:20 за місцевим часом на Кримському мосту пролунали два вибухи. Так звана окупаційна "влада" повідомила про "надзвичайну подію" в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю.
- Рух мостом припинили, не пропускали машини мостом та навіть через поромні переправи. Тому утворився великий затор. Для тих, хто там стояв у Краснодарському краї створили оперативний штаб для допомоги.
- У Росії запевняли, що нібито опори мосту не пошкоджені. Однак пропагандисти писали, що пошкоджено одну опору, обвалився один проліт і ще один – частково зійшов з опори. Залізничне сполучення нібито не постраждало.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що Росія не зможе відновити повноцінний рух по Кримському мосту. На це необхідно 1 – 2 роки. Навіть, якщо вороги за рік поспіхом і без дотримання технологій відновлять його, то міст буде небезпечним для використання.