Яскрава "бавовна" у Криму: до чого можуть готуватись ЗСУ

У тимчасово окупованому Криму останнім часом досить неспокійно. Окупанти повідомляють про атаки безпілотниками та, ймовірно, ракетами Storm Shadow по російських системах ППО. Такі заяви можуть свідчити, що Сили оборони України готуються до знищення певних військових цілей на півострові.

Про це розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначивши, що окупанти у Криму добре розвинули протиповітряну оборону. Там створено декілька зенітно-ракетних полків для роботи з ППО.

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Об'єкти ураження для ЗСУ

Ті об'єкти, по яких влучають українські Сили оборони – це комплекси великого радіуса дії, зокрема С-300 та С-400. Вони відповідають за контроль повітряного простору та за знищення об'єктів і засобів ураження складної траєкторії польоту.

Знищення таких комплексів та усіх радіотехнічних і радіолокаційних систем, які їх підсилюють, є необхідною частиною (для ЗСУ – 24 Канал), щоб прорвати загальні ешелоновані ППО, які розміщені в у Криму,

– сказав Коваленко.

Він зауважив, що на тимчасову окупованому півострові дуже добре розвинена оборонна здатність. Крим є другим, після Московської області, за щільністю розташування оборонних комплексів.

Поступове знищення кожного такого об'єкта розкриває нам (Україні – 24 Канал) можливості для знищення важливих цілей на території тимчасово окупованого Криму,

– зазначив Олександр Коваленко.

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