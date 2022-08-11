Побачимо "головотяпство" й на Кримському мосту, – військовий експерт

Чим ближче ЗСУ буде до південних районів України, тим частіше в Криму траплятиметься різне "головотяпство" та "бавовна". Може зачепити й Кримський міст.

Про це 24 каналу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, спершу ЗСУ звільнять материкову частину України, а потім вже виженуть загарбників з тимчасово окупованого Криму.

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Коваленко вважає, що під час звільнення Криму будуть як дипломатичні зусилля, так і військові. Зокрема, останні стосуватимуться різних військових об'єктів окупантів.

"Головотяпство" в Криму триватиме й надалі

Коваленко наголошує, що тимчасово окупований Крим зараз надзвичайно мілітаризований. З наближенням ЗСУ на півострові буде багато "головотяпства" на військових об'єктах російських загарбників. Українська армія має можливість "впливати" на цю тимчасово окуповану територію.

Чим більше будемо звільняти південні райони країни, тим більше "головотяпства" буде на території Криму, – наголошує Коваленко.

За його словами, не виключено, що такі ж процеси можуть спіткати і сумнозвісний Кримський міст.

Коваленко про "головотяпство" в Криму: дивіться відео

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