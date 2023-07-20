До Криму завітала "бавовна": біля Новофедорівського аеродрому було гучно
Жителі тимчасово окупованого Криму чули вибухи. Гучно було у кількох районах півострова.
У Криму в Сакському районі чули вибухи. Окупанти заявили про роботу своєї ППО, передає 24 Канал.
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Що кажуть окупанти
Російські телеграм-канали повідомили про вибухи у Сімферопольському районі біля селища міського типу Гвардійське. Також було гучно Сакському районі. А ще "бавовну" чули біля аеродрому в Новофедорівці.
Окупанти заявили, що усі цілі нібито були знищені. Гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив, що це були дрони.
Що каже Україна
Інформацію про звуки "бавовни" біля аеродрому в Криму підтвердив активіст Сергій Стерненко.
Новофедорівський аеродром у тимчасово окупованому Криму під атакою невідомих безпілотників, працює ворожа ППО,
– написав блогер.
Телеграм-канал "Николаевский Ванёк" підтвердив інформацію про вибухи у Сакському районі Кримського півострова.
Наслідки бавовни у Криму / Фото з соцмереж
У вересні 2022 року в Новофедорівському аеродромі сталася потужна "бавовна"
- Майже рік тому на аеродромі біля Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Через них в росіян почалася паніка.
- До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на аеродромі "Саки" перебував 51 літак. Загарбники розмістили там Су-24М, Су-30СМ та Су-33.
- Це один з ключових аеродромів авіації росіян. Вони його захопили у 2014 році під час незаконної окупації Криму. Туди Росія потім перемістила свій 43-й винищувальний авіаційний полк.