Вибухи у Кропивницькому районі: внаслідок удару пошкоджено лінії електропередач та зерносховища
31 грудня 2023, 15:05Читать новость на русском
Джерело:Андрій Райкович
Голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович розповів про пошкодження внаслідок російського удару по Кропивницькому районі. Відомо про пошкодження ліній електропередач та зерносховища.
У Кропивницькому районі місцеві жителі чули потужні вибухи після оголошення повітряної тривоги вранці, 31 грудня. Наразі відомо про три удари.
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Пошкодження лінії електропередач
За словами Андрія Райковича, це спрацювали сили ППО. Станом на зараз відомо про ушкодження.
У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі,
– розповів голова Кіровоградської ОДА.
Попередньо, постраждалих внаслідок вибухів немає.
Попередні обстріли у Кіровоградській області
- Ввечері 15 грудня на Півдні України оголошували повітряну тривогу. Російські загарбники випустили ракету по Кропивницькому. Місцеві жителі чули звуки вибухів. За попередньою інформацією, росіяни вдарили ракетою X-59 з авіації.
- 23 грудня росіяни завдали масованого ракетного удару по Кіровоградській області. Вибухи лунали у Кропивницькому. Очільник ОВА розповів про роботу ППО. Було знищено цілі над Кропивницьким та Олександрійським районом. Уламками було пошкоджено дахи будинків, паркани, авто. Відомо, що росіяни гатили балістикою з Криму.