Вибухи лунають один за одним: у Донецьку горить склад з боєприпасами окупантів

На території тимчасово окупованого Донецька спалахнув склад із боєприпасами російських окупантів. Над містом здіймається дим.

Інформацію про пожежу на складі з ворожими боєприпасами підтвердили джерела 24 каналу у спецслужбах. У Донецьку лунають вибухи.

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За попередніми даними, горить склад на території мікрорайону Азотний. Деталей наразі не розкривають.

Окупанти втрачають склади з боєприпасами

Жителі тимчасово окупованого Хрустального на Луганщині 16 червня повідомили про вибух на складі боєприпасів російських окупантів. На оприлюднених кадрах було видно, як у небо підіймається хмара диму.

Також 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола спільно з аеророзвідкою 81 окремої аеромобільної бригади ліквідували склад з російськими боєприпасами на території Запорізької області. Окрім того, українські герої знищили ворожі "Гради".

Росіянам завдають колосальних втрат

ЗСУ продовжують ліквідовувати російських загарбників. Окупант, якого взяли у полон, розповів СБУ, що лише у боях за одну вулицю загинуло 70% роти. Це сталося у Рубіжному.

Журналіст Роман Цимбалюк розповів, що упродовж минулого тижня у Сєвєродонецьку українські герої знищили 28 кадирівців. Окрім того, вдалося поранити 47 військовослужбовців загону "Ахмат", який прибув із Чечні.

Також у МВС України підтвердили, що українські захисники та захисниці ліквідували пункт управління 20 армії загарбників.

"По втратах даних точних немає. Як правило, в таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника", – мовиться у повідомленні.