Сотні знищених росіян у Макіївці в Новий рік: як ЗСУ могли вирахувати окупантів

31 грудня, напередодні Нового року, в окупованій Макіївці Донецької області пролунали вибухи. Удари було завдано по 19-му училищу, в якому знаходились російські військові. За деякими даними їхня кількість сягала 600 осіб.

Також було знищено боєкомплект та військову техніку, які ворог розташував поруч. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. Він додав, що розміщувати військових поряд з боєкомплектом та технікою – цілком безглузде рішення.

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Розвідка знайшла окупантів

За його словами, цей об'єкт міг бути обстріляний, за попередньою інформацією, не тільки з HIMARS, але й звичайною артилерією.

Далекобійна артилерія 152 та 155 калібру б'є на відстань 25 кілометрів. Тому це міг бути звичайний артилерійський удар,

– зауважив він.

Військовий аналітик припустив, що напередодні новорічних свят якийсь російський військовий керівник по мапах подивився і вирішив розмістити цих військових саме в цьому училищі.

"Розташування цього місця, скоріше за все, було зручним, зважаючи на логістику. Напевно звідти можна було далі розвозити цих людей по лінії фронту для того, щоб вони брали участь безпосередньо в бойових діях. І він підписав наказ чи бойове розпорядження, щоб вони туди прибули", – пояснив Гетьман.

На його думку, вони там знаходились не довго – ймовірно 1 –2 дні, напевно залишились на святкування Нового року.

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"Впевнений, що цій людині, яка надала наказ, доповідали підлеглі, які розуміються на військовій справі, що такого робити не можна. Але в російській армії навіть якщо є помилка в наказі, все одно примусять його виконувати. На кшталт, наказ є наказ, треба виконувати, нема чого тут "умнічать", – вважає він.

Військовий аналітик, припустив, що цей керівник пішов святкувати Новий рік. Російські військові прибули до училища та розмістились там, а наша, скоріше за все, аеророзвідка, знайшла їх. Далі було скореговано вогонь і завдано дуже потужний удар.

"Ця атака мала для нас гарні наслідки", – зауважив він.

Інформацію було отримано з декількох джерел

Проте окупанти наголошують, що цих військових українська розвідка знайшла завдяки пеленгації їхніх мобільних телефонів.

За словами Гетьмана, якщо є мобільний зв'язок і за умови, коли локація на телефоні ворогів не вимкнена, тоді працюють наші засоби радіоелектронної боротьби. Вони визначають місцеперебування цих телефонів і по скупченню людей завдається удар.

Не має значення, яким способом було виявлено місцеперебування окупантів – чи за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, чи аеророзвідки, чи завдяки нашим розвідникам. Навряд чи б ми зробили такий потужний удар, якби була інформація лише з одного джерела,

– наголосив експерт.

Він підкреслив, що зазвичай ця інформація перевіряється керівництвом Збройних сил України. Якщо вона надходить з декількох джерел або від декількох розвідгруп, не пов'язаних між собою, тоді ця інформація є правдивою. І тоді вже приймається рішення про атаку.

"Дуже добре, що це відбулося. Якби ці російські військові потрапили на лінію фронту, нам довелось би знешкоджувати їх там", – наголосив Олексій Гетьман.

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