"Бавовнило" в районі залізниці й не тільки: Андрющенко розкрив деталі вибухів у Маріуполі

В тимчасово окупованому Маріуполі після невеликої перерви знову пролунали вибухи. Зокрема 11 квітня в місто завітала "бавовна", однак як повідомили окупанти, "працювало" їхнє ППО.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що зокрема була спроба удару по залізниці, яку зводять росіяни у Тельманівському районі. Наразі наслідки атаки невідомі.

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Окупанти розслабились

Також відомо, куди імовірно відбулося влучання внаслідок української атаки.

"Бавовнило" в районі залізниці, і це не єдиний випадок. Також окупанти збивали український безпілотник, уламки якого дуже "вдало" впали на розташування ворога у Кальміуському районі Маріуполя. Внаслідок удару є поранені, також пошкоджена автомобільна техніка,

– наголосив він.

Росіяни під час атаки навіть підняли в повітря гелікоптери. Вони знову почали їх системно базувати на території заводу "Азовсталь". Це пов'язано з тим, що у Маріуполі давно не було "бавовни" і окупанти знахабніли.

Останнім часом через місто летить авіація ворога, з якої він завдає ударів КАБами та ракетами з району населених пунктів Гранітне та Водяне,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

Одночасно починає працювати російське ППО. Літаки розвертаються назад, також підіймаються гелікоптери, і в повітрі здіймається повний хаос. Тому, за його словами, рано чи пізно "дружній вогонь" має бути: своїми ж силами ППО росіяни можуть збити або літаки, або гелікоптери.

Окупанти розслабились, тому що бачили, що останнім часом через Маріуполь не йшли навіть українські безпілотники в напрямку Ростова-на-Дону чи Таганрогу, тому почувались трохи спокійніше.

"Проте зараз стало набагато тривожніше. Будемо сподіватися, що "бавовна", яка була в Луганську, завітає і в Маріупольський район. Там точно є кого "привітати". Це бачать і про це знають українські спецслужби. Просто треба ухвалити правильне рішення", – підкреслив Петро Андрющенко.

Що відбувається в окупованому Маріуполі