Ворог підло вдарив по Одесі: моторошні фото наслідків атаки на місто

Росіяни не припиняють своїх атак по Одесі та області., сьогодні вони вдарили по місту балістикою. Мер Одеси показав жахливі кадри внаслідок ворожого удару.

Ввечері в Одесі пролунав гучний вибух загарбники запустили по місту балістичні ракети. Відомо, що внаслідок ворожого обстрілу, на жаль не обійшлося без загиблих та поранених містян. Пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

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Ворог завдав підлого удару по цивільній інфраструктурі

Ввечері, 29 квітня, Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного озброєння з Півдня. За кілька хвилин після тривоги в Одесі пролунав вибух, внаслідок якого пошкоджень зазнали житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Мер міста Геннадій Труханов повідомив, що станом на 20:18 відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки. Наразі усі відповідні служби працюють на місці. Зауважимо, що подробиці стосовно масштабів обстрілу Одеси досі з'ясовують.

На жаль, вже відомо про загиблих – двоє людей та собака. Є поранені – їм надається медична допомога. Пошкоджено цивільну інфраструктуру – наслідки уточнюються,

– розповів він.

Наслідки удару по Одесі / Фото Геннадія Труханова

Що відомо про сьогоднішній удар по Одесі: головне

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер о 19:23 повідомив, що внаслідок російської атаки на місто загинуло двоє людей, а також собака. Окрім цього, відомо про поранених різного ступеня тяжкості .

. О 19:55 Кіпер повідомив, що внаслідок російської ракетної атаки постраждало вже 17 людей. Щонайменше двоє з них у важкому стані . Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби

. Пораненим надається вся необхідна допомога. На місці продовжують працювати екстрені служби ЗМІ пишуть про те, що росіяни могли вдарити "Іскандером" з касетною бойовою частиною. Крім того, у медіа зазначають, що окупанти обстріляли Палац студентів юридичної академії, який називають "Замком Гаррі Поттера". Окремо у соцмережах поширюються повідомлення про те, що внаслідок атаки було травмовано колишнього народного депутата Сергія Ківалова.

Зазначається, що він отримав осколкове поранення правого стегна. У ЗМІ зазначають, що політика госпіталізували з венозною кровотечею до міської лікарні №10, звідти він виїхав до приватної клініки.

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