Після серії вибухів у Криму є лише одне питання

Не вірю в теорії, що по окупованому Криму працюють якісь невідомі системи дальнього вогневого ураження, які ми не знаємо.

Ракети чи "таємна" зброя

У тій же Новофедорівці було декілька оригінальних детонацій, які викликали низку інших. Якщо це були ракетні системи, то їх мали б зафільмувати, як показують численні удари московитів по нашим об'єктах. У всіх є смартфони.

Радимо На складах окупантів у Криму могли вибухнути неприємні "сюрпризи"

Певно, місцеве ФСБ забухало і не впоралося із покладеними функціями.

Ганебні "совпадєнія" для ФСБ

Після трьох вибухів в окупованому Криму на об'єктах, які пов'язані із веденням війни, протягом останнього тижня злочинній владі московії не вдасться вдавати, що це – лише недбалість персоналу на місцях. Це може працювати лише перший раз. Але не більше.

Відкритим і далі є питання хто провтикав – ППО чи ФСБ? Я все таки за те, що ФСБ.

Про важливе Розхитати путінський режим зможе лише одне – і це не заборона шенгену для росіян

Політично успішними діями на окупованому півострові в останній тиждень множаться на нуль публічні заяви московитів, що буде серйозна ескалація із боку московії, якщо півострів стане об'єктом ударів.

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