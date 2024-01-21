Не лише Тула та Леніградська область: де ще в Росії вночі рясно цвіла "бавовна"
У ніч проти 21 січня було гаряче одразу у кількох регіонах країни-агресорки. Окупанти заявляли про атаку безпілотників.
Отже, поки у Тулі горіло військове підприємство, у Ленінградській області палав вугільний термінал, "бавовна" також здійснила офіційні візити й до кількох інших міст Росії. Де саме відбулося вибухове шоу, читайте далі.
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Вибухи у Смоленську та Орлі
Вночі проти 21 січня від вибухів здригалися будинки у російських Смоленську та Орлі. Місцеві жителі писали, що міста перебувають під атакою безпілотників.
Так, міноборони Росії повідомляло, що опівночі Україна начебто запустила по об'єктах країни-агресорки ударні дрони. Три з них нібито знищила "прославлена" "Пе-ве-о" над територією Смоленської області.
Яскраві спалахи у Тулі: відео соцмережі
Тула здригалася від вибухів: відео соцмережі
У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.
У Клинцях знову щось гуркоче: відео соцмережі
Нагадаємо, що увечері 20 січня у Тулі сталися "прильоти" по заводу "Щегловський вал". Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різноманітну бронетехніку.
В Усть-Лузі "бавовна" – на газосховищі "Новатек"
Вночі горіло й в порту "Усть-Луги" на терміналі "Новатек". Очевидці пожежі так описували свої враження від побаченого і почутного: "Коли вибухає, земля тремтить".
Пожежа на морському терміналі в "Усть-Луги": відео соцмережі
Згодом з'ясувалося, що безпілотники атакували термінал морського торговельного порту, а також газосховище.
Місцеві пабліки писали про загоряння 2 цистерн з 17. На місці працювали пожежники, які намагалися запобігти розповсюдженню вогню на інші резервуари.
За даними російських ЗМІ, два БпЛА вдарили по газосховищу в портовому терміналі о 3:20 ночі.
"Багатостраждальні" Клинці знову під ударом: що відомо
- Слід нагадати, що у російських Клинцях вже третій день поспіль щось відбувається опісля того, як у ніч проти 19 січня "невідомі" завдали там удару по нафтосховищу. Тоді ж у Тамбові стався "приліт" по пороховому заводу.
- Пожежу на нафтобазі не вдалося загасити й досі. Вогонь охопив близько 1800 квадратних метрів. Джерела 24 Каналу зазначають, що це була операція українських спецслужб. Відомо, що було уражено чотири резервуари з бензином.
- Зранку 20 січня жителі Клинців жалілися на атаку дронів. Згодом міноборони Росії повідомило, що над населеним пунктом збили один БпЛА, а руйнувань і постраждалих немає.