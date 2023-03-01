Роз**іть ви вже той ***ний Київ, – у Росії істерика після дня масової "бавовни"

Вкрай неспокійним був попередній день для росіян. На території країни-агресорки пролунала низка вибухів. Ситуація була настільки напружена, що у Санкт-Петербурзі закривали небо для польотів.

Ясна річ, що масована "бавовна" шокувала росіян. У телеграм-каналах вони закликали військове керівництво своєї країни діяти рішуче та бідкалися на те, що не почуваються у безпеці тепер, передає 24 Канал.

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Закликали знищити Київ

Окупанти скаржаться, що як на один день, то надто вже багато "бавовни". А ми можемо сказати, що навіть не починали ще. Тож рекомендуємо ворогам приготуватися, адже таких днів попереду буде ще багато. І ми далі коротенько пригадаємо, що сталося. А поки залишимо кілька коментарів росіян:

"Відповісти вже пора. Щось багато вже на сьогодні...";

"А що на це відповість наш фанерний маршал Шойгу?";

"Знищити Київ";

"Добавилися з міжнародними партнерами та червоними лініями";

"Пора "калібрувати" Україну по-дорослому";

"Скільки це можна терпіти? Роз**іть ви вже той ***ний Київ";

"Та скільки можна? Я, звичайно ж, не радикальних поглядів, але це пора закінчувати, України не має існувати";

"Чого чекаємо? Підмосков'я, Пітер, Бєлгород, Крим, Краснодарський край, тепер Єйськ. Дійсно, що чекати, якщо вже дочекалися?".

Росіяни закликають завдати удару по Україні / Скриншоти

І це лише частина того, що пишуть так звані "хороші росіяни", які не йдуть на фронт і відсиджуються у країні-агресорці. Усі вони на регулярній основі закликають знищити Україну та вимагають від вищого військового керівництва радикальних дій.

У Росії 28 лютого було гучно