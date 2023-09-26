Три цілі: Жовтенко пояснив, як на фронт впливають удари по території Росії

Удари по території Росії впливають на військово-політичне керівництво Росії та на саму російську армію. Переважно робота триває по трьох типах цілей.

Про це 24 Каналу розповів експерт з міжнародної безпеки Тарас Жовтенко, зауваживши, що вибухи в Росії мають також опосередкований вплив і на сам фронт.

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Є три типи цілей

Як наголосив Жовтенко, насамперед вдається влучати в адміністративні будівлі різних російських інституцій, які беруть участь у війні. До прикладу, нещодавно вдалося попасти в будівлю ФСБ у Курській області.

Другий тип цілей – підприємства, які безпосередньо виробляють ресурси для російської армії. Йдеться про нафтопереробні заводи.

Пальне та паливо-мастильні матеріали – це критичні ресурси для російської армії. Вони беруть кількістю, тому їм потрібно багато різного палива. Росія навіть була змушена скоротити експорт, щоб наситити ринок. Бо з паливом у них вже складніша ситуація,

– зауважив Жовтенко.

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Третій тип цілей – безпосередньо військові об'єкти. Йдеться про військові аеродроми, склади тощо. Ці удари напряму підривають боєздатність російських окупантів. Переважно вдається вражати такі об'єкти у прикордонні, але були й атаки в тилу Росії.

Удари та різні диверсійні групи демонструють, що російська влада не здатна повністю захистити територію. Це створює додаткову напруженість, підвищує проблеми з боєздатністю армії та частково перефокусовує ресурси на додаткові заходи для внутрішньої безпеки,

– наголосив Жовтенко.

Вибухи в Росії: коротко