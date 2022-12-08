Війну треба перенести на територію Росії, – Яковенко про "бавовну" на аеродромах
На низці військових аеродромів країни-агресорки 5 та 6 грудня пролунали вибухи. І це лише початок дуже серйозної історії.
Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Хоча наразі інформації щодо причетності України до "бавовни" на російських авіабазах немає, він припустив, що наша держава, ймовірно, брала участь в цьому.
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Війну треба перенести на територію Росії
Я дуже сподіваюся, що ця війна буде перенесена на територію Росії. Не можна вести війну, коли Росія б'є по українських містах зі своєї території, перебуваючи в повній безпеці, а Україна відповідає тільки по ворогу на своїй території. Так війни не виграються,
– зауважив Яковенко.
За його словами, дрони є дешевими у виробництві, тож "бавовни" на військових об'єктах країни-агресорки може побільшати й рано чи пізно вони будуть знищені. Щоправда, немає інформації щодо далекобійності цих БпЛА, але Яковенко сподівається, що ці можливості для знищення військових об'єктів будуть забезпечені.
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"Знищити бомбардувальники, що атакують українські міста – це більш ефективний засіб для того, щоб зігріти їх, аніж надавати їм нескінчені буржуйки та генератори", – констатував російський опозиційний журналіст.
Вибухи на аеродромах Росії: головне
- 5 грудня на російський аеродром "Енгельс" у Саратовської області прилетів якийсь безпілотник і пошкодив 2 ТУ-95. Камери відеоспостереження зафіксували там потужний вибух і, як наслідок, пожежу.
- Крім того, цього дня неспокійно було і на військовій авіабазі "Дягілєво" неподалік Рязані. Екстрені служби Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.
- А наступного ранку – 6 грудня – "бавовнятко" завітало на військовий аеродром у Курську. Відомо, що там загорівся нафтонакопичувач. Полум'я було настільки сильним, що його було видно з усіх кінців міста.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що найближчим часом кількість вибухів у Росії може збільшитися. За його словами, на цьому тлі виявилося, що на російських об'єктах стратегічної авіації немає охорони. До того ж через санкції Росія не може купити запчастини та відремонтувати пошкоджену техніку.