Війну треба перенести на територію Росії, – Яковенко про "бавовну" на аеродромах

На низці військових аеродромів країни-агресорки 5 та 6 грудня пролунали вибухи. І це лише початок дуже серйозної історії.

Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Хоча наразі інформації щодо причетності України до "бавовни" на російських авіабазах немає, він припустив, що наша держава, ймовірно, брала участь в цьому.

До теми Ляпас Путіну, – військовий експерт назвав 2 ключові моменти щодо "бавовни" на аеродромах Росії

Війну треба перенести на територію Росії

Я дуже сподіваюся, що ця війна буде перенесена на територію Росії. Не можна вести війну, коли Росія б'є по українських містах зі своєї території, перебуваючи в повній безпеці, а Україна відповідає тільки по ворогу на своїй території. Так війни не виграються,

– зауважив Яковенко.

За його словами, дрони є дешевими у виробництві, тож "бавовни" на військових об'єктах країни-агресорки може побільшати й рано чи пізно вони будуть знищені. Щоправда, немає інформації щодо далекобійності цих БпЛА, але Яковенко сподівається, що ці можливості для знищення військових об'єктів будуть забезпечені.

Повний стрім Катерини Соляр з Ігорем Яковенком: дивіться відео

"Знищити бомбардувальники, що атакують українські міста – це більш ефективний засіб для того, щоб зігріти їх, аніж надавати їм нескінчені буржуйки та генератори", – констатував російський опозиційний журналіст.

Вибухи на аеродромах Росії: головне