Авіаексперт сказав, чим цінний для Росії завод у Таганрозі, який був атакований

У Таганрозі 11 грудня було чутно вибухи, були атаковані військовий аеродром, авіаремонтний завод та казарми прилеглих військових частин. Ймовірно, що на місці атаки могла російська авіація, яку окупанти використовували для важливих їм завдань.

Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце, зауваживши, що літаки Іл-76 країна-агресорка використовувала для обстрілів України та розвідки. Крім того, на території аеродрому міг бути склад з КАБами.

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Чим цінний для Росії завод у Таганрозі, який був атакований

Авіаційний експерт пояснив, що на території військового аеропорту був авіаремонтний завод, який здійснював обслуговування літаків типу Іл-76 та А-50.

Саме цей завод є цінним для Росії через утримання та експлуатацію цих видів авіації. Чи були ці літаки на місці під час атаки на території аеродрому, чи ні – ще не відомо.

Однак, ймовірно, атака була пов'язана саме з наявністю бортів на території аеродрому. Сьогодні Росія має близько 10 різних модифікацій цього літака в бойовому стані та використовує їх у найбезпечніший дальності.

Ці літаки є для наведення та підтримки роботи ракет середньої, великої дальності, мовиться про крилаті та балістичні ракети. Також це елемент розвідки відповідних територій України та її повітряного простору, в тому числі авіації,

– пояснив Долінце.

Він додав, що якщо ці літаки справді були на місці в момент ураження, то це дуже серйозна та важлива ціль.

Аеродром країна-агресорка використовує також для атак на Україну. Аеродроми в Росії на відстані 200 – 300 кілометрів від кордону з нашою країною є місцем базування літаків Су-34, які є носіями КАБів. Ймовірно, що і склади з цими керованими бомбами могли бути в Таганрозі.

До речі, в російському місті також зазнало руйнувань місцеве промислове підприємство. Там згоріли 14 автомобілів. Пошкоджено і котельню, що залишило частину міста без опалення.

Нагадаймо, що 11 грудня постраждав не лише російський Таганрог. Сили оборони України уразили нафтобазу "Брянськ" у Брянській області Росії за допомогою безпілотників. Нафтобаза активно використовувалася російською армією для постачання пального на фронт, і після удару почалася масована пожежа.