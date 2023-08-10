Атака Росії на центр Запоріжжя: в поліції пояснили, чим окупанти вдарили по місту

У Нацполіції прокоментували черговий прояв російської агресії проти України. Правоохоронці поділилися кадрами з місця удару Росії по Запоріжжю, а також назвали зброю, яку застосували окупанти цього разу.

У Національній поліції України заявили, що Росія підступно вдарила по обласному центру. Удар по Запоріжжю 10 серпня стався ввечері о 19:20.

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Якою зброєю Росія атакувала Запоріжжя

У Нацполіції повідомили, що країна-агресорка вдарила по центру міста ракетою "Іскандер-К". Вона влучила по об’єкту цивільної інфраструктури.

Станом на 23:00 10 серпня попередньо відомо про 1 жертву і 14 поранених. Кількість постраждалих людей може зрости.

У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури,

– зазначається у повідомленні.

На місці російського теракту працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники та медичні працівники. Їм допомагають небайдужі громадяни.

Такий вигляд має центр Запоріжжя після атаки російським "Іскандером" / Фото Національної поліції України



Що відомо про атаку на Запоріжжя