Атака Росії на центр Запоріжжя: в поліції пояснили, чим окупанти вдарили по місту
Джерело:Національна поліція України
У Нацполіції прокоментували черговий прояв російської агресії проти України. Правоохоронці поділилися кадрами з місця удару Росії по Запоріжжю, а також назвали зброю, яку застосували окупанти цього разу.
У Національній поліції України заявили, що Росія підступно вдарила по обласному центру. Удар по Запоріжжю 10 серпня стався ввечері о 19:20.
До теми Який вигляд має центр Запоріжжя після атаки Росії: моторошні кадри з місця подій
Якою зброєю Росія атакувала Запоріжжя
У Нацполіції повідомили, що країна-агресорка вдарила по центру міста ракетою "Іскандер-К". Вона влучила по об’єкту цивільної інфраструктури.
Станом на 23:00 10 серпня попередньо відомо про 1 жертву і 14 поранених. Кількість постраждалих людей може зрости.
У результаті влучання сталось займання транспортних засобів, припаркованих поруч з епіцентром вибуху, пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано обʼєкт цивільної інфраструктури,
– зазначається у повідомленні.
На місці російського теракту працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники та медичні працівники. Їм допомагають небайдужі громадяни.
Такий вигляд має центр Запоріжжя після атаки російським "Іскандером" / Фото Національної поліції України
Що відомо про атаку на Запоріжжя
- Росія вдарила ракетою по готелю Reikartz. Очевидці зафільмували момент прильоту та поширили відео через соцмережі.
- Держава-терорист атакувала обласний центр після оголошення повітряної тривоги. Володимир Зеленський показав наслідки цієї атаки, висловив співчуття рідним та близьким вбитої росіянами людини, а також зазначив, що Запоріжжя щоденно потерпає від обстрілів з боку загарбників.
- Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у коментарі 24 Каналу сказав, що загинула жінка середнього віку. Вона перебувала за 300 – 400 метрів від епіцентру удару.