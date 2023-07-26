Вибухи на Житомирщині та Кіровоградщині: в ОВА описали ситуацію в регіонах після атаки

Росіяни випустили по Україні крилаті ракети, внаслідок чого вибухи пролунали на території Житомирської та Кіровоградської областей. Згодом місцева влада цих регіонів розповіла про ситуацію.

У середу, 26 липня, окупанти вирішили двічі масовано обстріляти нашу державу за допомогою різних видів озброєння. Власне, під час тривоги, що лунала декілька годин, вибухи чули жителі, зокрема, Кіровоградщини та Житомирщини. В обох випадках працювала ППО.

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"Надзвичайних ситуацій не зафіксовано"

Голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко констатував, що завдяки Повітряним силам дві повітряні атаки 26 липня обійшлись без серйозних наслідків.

Водночас голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович фактично написав те саме, запевнивши, що надзвичайних ситуацій не зафіксовано.

Дякуємо ППО за захист нашого неба, професіоналізм та майстерність. Працювала ППО. Дякуємо нашим оборонцям, Слава Україні,

– йдеться у повідомленнях обох очільників регіонів.

Головною ціллю була Хмельниччина

Варто сказати, що також 26 липня вибухи чули жителі Хмельникові області. Як повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ворог мав на меті атакувати авіабазу в цьому регіоні, що розташована в Старокостянтинові.

Російські ракети були спрямовані в район Старокостянтинова Хмельницької області,

– заявив спікер.

Інші регіони: яка ситуація

Потрібно зауважити, що вибухи чули українці на Заході нашої держави. Себто йдеться про Тернопільску область. Очевидно, це також була робота ППО, про що написав голова ОВА Володимир Труш.

Додамо, що на Львівщині вибухів не було зафіксовано. Власне, ворожі повітряні цілі залеліли в повітряний простір регіону, однак потім розвернулись на 180 градусів та рушили в напрямку Хмельницького.

Окрім того, повідомляли про небезпеку для жителів Київщини. Як написали у Повітряних силах, на цей регіон, а також на Кіровоградщину та Хмельниччину, окупанти цілились небезпечними ракетами типу "Кинджал".