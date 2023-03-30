Поки йому запропонувати нічого: чи може Сі відкладати розмову з Зеленським до контрнаступу

Володимир Зеленський запросив главу КНР відвідати Україну. У Сі Цзіньпіна заявили, що поки що детальної інформації щодо можливої зустрічі немає. Та Китаю, ймовірно, поки що немає про що говорити з Україною.

Про це в коментарі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. На його думку, якщо Сі Цзіньпін таки відвідає Україну, то він вже досить сильно залучиться до миротворчих процесів. Раніше президент України заявляв, що хоче поговорити із лідером КНР.

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"У мене є відчуття, що Китаю це не дуже й потрібно. Адже використовувати Росію в максимально слабкій позиції – те, що йому нині вигідно", – заявив він.

Політтехнолог вважає, що Китай може використовувати слабку позицію, аби продавати себе як одного з найбільш впливових посередників, які можуть говорити з Росією для досягнення своїх, зокрема, економічних цілей із Заходом.

Тобто я не дуже розумію, навіщо Сі Цзіньпіну телефонувати Зеленському. Просто поговорити – напевно, не той рівень. І Зеленському просто поговорити не треба, та і лідеру Китаю,

– розказав він.

Борис Тизенгаузен переконаний, що глава КНР буде розв’язувати питання по лінії тиску чи переговорів з Росією.

"І залишить питання переговорів і допомоги Україні своєму супернику – США, але тут вже точно буде зрозуміла диспозиція сил", – наголосив він.

Яка може бути розмова глави КНР та президента України: дивіться відео

Чи може лідер Китаю відкладати розмову

Борис Тизенгаузен припустив, що глава КНР, ймовірно, не відкладає розмову із президентом України до того моменту, поки відбудеться контрнаступ ЗСУ.

"Просто теоретично, що він нам може запропонувати нині? Сказати, щоби пішли на умови Росії й залишити їм частину територій? Ми на це не підемо", – наголосив він.

Політтехнолог впевнений, що КНР не буде торгуватися за певні бонуси для Росії, а може лише для себе їх отримувати.

Лідер Китаю досить скупий на дипломатичні візити та дзвінки. Він їх робить лише тоді, коли чітко розуміє, що внаслідок він щось отримає для себе. У цьому випадку навряд чи йому перепаде,

– сказав він.

Тизенгаузен зауважив, що ми чітко розуміємо українську позицію й вона вкрай не збігається з позицією країни-агресорки.

"І знайти певну точку дотику чи подзвонити сказати: "Давайте припинімо вогонь, сядемо за стіл переговорів", – на це вже є відповідь", – наголосив політтехнолог.

Він зазначив, що це відповідь і України, і її західних союзників.

"Переговори Росії треба для поповнення живої сили, для закупівлі техніки десь в інших країнах, щоби знову продовжувати війну. Мети не бачу", – підсумував він.

Що відомо про можливу зустріч глави КНР та президента України