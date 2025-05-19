Україна може скористатися глобальним впливом Ватикану: чи буде новий Папа підігравати Росії

У Ватикані 18 травня пройшла інтронізація нового Папи Римського Лева XIV, на якій був присутній президент України та перша леді. Після церемонії новий Папа провів зустріч з Володимиром Зеленським.

Також Папа Лев XIV зробив важливі заяви щодо війни в Україні. Публіцист та експерт зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, яким буде ставлення нового Папи Римського до Києва.

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Папа Римський має великий вплив

Богданов наголосив, що позиція Папи Римського дуже важлива у контексті ставлення Глобального Півдня до війни в Україні.

У попереднього Папи Франциска було неоднозначне ставлення. Він цим відверто підігравав Росії, тому що вона – більша країна з більшими можливостями і виглядає виграшно,

– наголосив експерт зі стратегічних комунікацій.

Враховуючи те, що, наприклад, в країнах Латинської Америки і взагалі Глобального Півдня західні держави, зокрема США, як союзники України, не мають популярність, на його думку, позиція Папи Франциска була на користь Росії.

Папа Лев XIV щонайменше може чітко назвати, хто в цій війні є агресором, хто її розпочав і хто скоює воєнні злочини. Відповідно це – Росія. Це ставлення конструктивно впливає на позицію сотень мільйонів католиків у Латинській Америці, Африці та Південно-Східній Азії,

– впевнений Юрій Богданов.

Також, на думку публіциста, це змушує, зокрема, політиків та елітарні кола цих країн трохи по-іншому спілкуватися з Росією, а також інакше декларувати і комунікувати щодо війни в Україні. Це, безумовно, впливає на загальний тиск на Росію і на те, що вона може зрештою відчути більші наслідки війни.

Цей вплив, як підкреслив він, не прямий, а скоріше опосередкований, але в нашому випадку це дуже корисно з огляду на перспективи післявоєнного врегулювання і підтримки України.

Нагадаємо, що Папа Римській Лев XIV у своїй промові 18 травня, коли відбулась його інтронізація, закликав до справедливого і довготривалого миру в Україні. Папа наголосив, що у цей момент "ми не можемо забути наших братів і сестер, які страждають через війну", а також нагадав, що "війна забрала життя багатьох молодих людей в Україні".

Раніше Папа Лев XIV запропонував Ватикан як місце для проведення переговорів між Україною та Росією для врегулювання війни.

Водночас Володимир Зеленський подякував Папі Римському за особливі слова на урочистій месі та "за увагу до України, наших людей". За словами президента України, "кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці".