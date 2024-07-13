Відключення світла 14 липня: як діятимуть графіки завтра

У неділю, 14 липня, графіки відключення світла діятимуть всю добу. Вночі та після обіду обмеження посилять.

Завтра, 14 липня, заходи обмеження споживання будуть діяти протягом всієї доби, передає 24 Канал.

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Як вимикатимуть світло завтра

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В Укренерго повідомили, що цієї неділі відключення світла будуть застосовувати упродовж всієї доби.

З 7:00 до 15:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. В інші години діятимуть три черги відключень одночасно,

– заявили в Укренерго.

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До речі, сьогодні, у суботу, обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця суботи. В Укренерго пояснили, що причина посилення обмежень – аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання.