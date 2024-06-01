Чи вимикатимуть світло 2 червня: в Укренерго зробили заяву
Джерело:Укренерго
На тлі постійних атак ворога по енергетичних об'єктах в Україні знову почали вимикати світло. Втім, чи будуть графіки відключень у неділю, 2 червня, розповіли в Укренерго.
Після нічної атаки, збільшили графіки відключення світла й 1 червня. Так, енергетики спочатку повідомляли, що обмеження діятимуть з 18:00 до 23:00, однак згодом додали, що українці будуть без світла до 24:00.
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Чи вимикатимуть світло 2 червня
Так, у неділю, 2 червня, знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Вони поширюються як на побутових, так і на промислових споживачів.
Ліміти на споживання електроенергії діятимуть з 01:00 до 05:00, а потім ввечері – з 19:00 до 24:00. В Укренерго пояснили, що якщо в цей період українці перевищуватимуть ліміти споживання, то будуть діяти графіки відключення.
Водночас енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати не будуть.
Відключення світла 2 червня / Інфографіка Укренерго
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Під час масованої атаки Росія знову била по енергетиці
- 1 червня Росія масовано атакувала території України дронами-камікадзе та ракетами різних типів. Під прицілом ворога вкотре опинилися енергетичні об'єкти.
- Так, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ворог бив по енергетичних об'єктах в 5 областях: Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській.
- Окрім того, під ударом опинилися 2 теплоелектростанції ДТЕК. Відомо, що там є пошкодження обладнання, однак фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.
- Російські військові цинічно вдарили й по 2 гідроелектростанціях. Як повідомили в Укргідроенерго, пошкоджено не лише обладнання, а й інфраструктуру, яка розташована поруч. Зокрема, під ударом опинилися гребля Дніпровської ГЕС, нині на ній обмежено рух і на вихідних його відновлювати не будуть.
- У Повітряних силах повідомили, що загалом ворог запустив 47 дронів-камікадзе типу "Шахед" і 53 ракети різних типів. Серед них були ракети типу "Калібр", "Іскандер-М", "Іскандер-К", Х-101/Х-555, і Х-59/Х-69. Українські захисники провели потужну бойову роботу й знищили майже всі ударні дрони – 46 цілей, а також 35 ракет різних типів.