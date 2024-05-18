Можливі аварійні відключення: чи будуть українці зі світлом у неділю

В Укренерго пояснили, якої ситуації зі світлом чекати в неділю, 19 травня. Компанія попередила про можливі аварійні відключення у деяких регіонах.

До речі, 18 травня в Україні тривали аварійно-відновлювальні роботи. Адже напередодні, проти 18 травня, окупанти атакували два об'єкти енергетичної інфраструктури на Сході та в Центрі.

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Де та кому вимикатимуть світло 19 травня

19 травня протягом доби можливі аварійні відключення побутових та промислових споживачів на Полтавщині та Харківщині,

– заявили у відомстві.

За їхніми даними, причина – аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах в цих регіонах після дронових ударів 18 травня.

"В інших регіонах відключення не прогнозуються", – заявили в Укренерго.



Якою буде ситуація зі світлом в неділю, 19 травня

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