Де в Україні найскладніша ситуація з електропостачанням, в ефірі телемарафону розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

Де Росія завдала найбільшої шкоди енергетиці?

За словами чиновника, найскладніша ситуація сьогодні у прифронтових областях, зокрема на Сумщині та Чернігівщині. Так, у місті Шостка тривають відновлювані роботи та заживлення споживачів.

На Чернігівщині в цілому триває процес перезаживлення. Там досі знеструмлено понад 16 тисяч споживачів, зокрема в обласному центрі. Ситуація ускладнюється повторними обстрілами.

Зверніть увагу! З 1 жовтня на Чернігівщині почали діяти графіки відключення світла.

На Харківщині після останньої атаки близько 3 500 споживачів без світла. Вже заживлено понад 2 тисячі абонентів.

На Донеччині енергетики вже взялися за відновлення. Очікується, що у найближчий час там ситуація стабілізується.

Колісник зауважив, що по всім прифронтовим регіонам окупанти здійснюють прицільні постійні атаки, що ускладнює відновлення. До того ж, зберігається висока вірогідність повторних ударів.

Нагадаємо, що, за словами президента Зеленського, через російські атаки на критичну інфраструктуру осінньо-зимовий період може бути складним.

Що відомо про стан енергетики в Україні після російських обстрілів?