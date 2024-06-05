В Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло у споживачів 6 червня

В енергосистемі України й досі зберігається дефіцит. Через це впродовж цілого дня по всіх областях діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії.

Основою причиною відключення електроенергії є масовані атаки Росії на український енергетичний сектор. Це змусило енергетичну галузь вдатися до таких відключень.

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Якими будуть відключення світла 6 червня

В компанії Укренерго розповіли, що 6 червня дефіцит в енергосистемі прогнозується впродовж всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів,

– пояснили в Укренерго.

Водночас у компанії наголосили, що у разі перевищення лімітів можливе застосування аварійних відключень для усіх категорій споживачів.

Чому ситуація з відключеннями світла різна по областях

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зауважив, що тривалість відключень та ліміти обсягів споживання електроенергії залежать від специфіки кожної області. Також голова Укренерго додав, що відключення залежать від кількості критичної інфраструктури в регіоні.

Кудрицький зазначив, що є області, де сильно розвинута промисловість, а є області, у яких велика частка споживання припадає саме на населення і малих непобутових споживачів. Як приклад він навів Запорізьку та Закарпатську області, відповідно.

Водночас експерт в енергетичному секторі Володимир Омельченко заявив, що відключення світла у Києві тривають вдвічі довше ніж в інших областях. Експерт повідомив про ініціювання зміни цієї ситуації. Попередньо, нова постанова має набрати чинності з 24 червня.

Відповідно до нової постанови, має врегулюватися система відключень. Омельченко зауважив, що дискримінація киян в цих умовах дуже неправильна.

В Укренерго також зазначали, що також на ситуацію зі світлом вплинуло зниження продуктивності сонячних електростанцій через хмарність та збільшення споживання електроенергії через потепління. Однак саме через це суттєвого збільшення лімітів споживання електроенергії для областей очікувати не варто.