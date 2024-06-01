Графіки відключень світла можуть змінитися через нічну атаку ворога, – Міненерго
Джерело:Міненерго України
В Україні 1 червня застосовуватимуть графіки відключення світла з 18:00 до 23:00. Однак ситуація може змінитися через наслідки нічної атаки ворога на енергооб'єкти нашої держави.
Зокрема, тільки під час нічної атаки 1 червня ворог обстріляв енергооб'єкти у 5 областях нашої держави. Окрім того, є пошкодження й 2 теплостанцій.
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Графіки відключення світла можуть змінитися після обстрілу
У Міністерстві енергетики розповіли, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня.
"Наслідки уточнюються. Енергетики працюють над їх ліквідацією", – мовиться у дописі.
У Міненерго нагадали, що 1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів.
Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися,
– наголосили представники міністерства.
Окрім того, там додали, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.Зверніть увагу! Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.
Ворог вночі обстріляв енергосистему України
- У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії. Там зазначили, що ніч видалась важкою для української енергетики.
- Відомо, що внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.
- Влучання в енергооб'єкти підтвердили в Кіровоградській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій ОВА. У Львівській обласній військовій адміністрації зауважили, що 6 крилатих ракет влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.
- Варто зазначити, що вночі 1 червня ворог застосував 100 повітряних цілей для атаки України. Мовиться про 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Детальніше про наслідки нічної ворожої атаки нашої держави – читайте у матеріалі.