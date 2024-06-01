Графіки відключень світла можуть змінитися через нічну атаку ворога, – Міненерго

В Україні 1 червня застосовуватимуть графіки відключення світла з 18:00 до 23:00. Однак ситуація може змінитися через наслідки нічної атаки ворога на енергооб'єкти нашої держави.

Зокрема, тільки під час нічної атаки 1 червня ворог обстріляв енергооб'єкти у 5 областях нашої держави. Окрім того, є пошкодження й 2 теплостанцій.

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Графіки відключення світла можуть змінитися після обстрілу

У Міністерстві енергетики розповіли, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях. Це вже шостий масований ракетно-дроновий удар по енергетичних об’єктах, який ворог завдає з 22 березня.

"Наслідки уточнюються. Енергетики працюють над їх ліквідацією", – мовиться у дописі.

У Міненерго нагадали, що 1 червня з 18:00 до 23:00 в усіх регіонах прогнозуються застосування графіків обмежень побутових та промислових споживачів.

Водночас у зв’язку з нічною атакою на енергосистему обсяги обмежень можуть змінюватися,

– наголосили представники міністерства.

Окрім того, там додали, що основною причиною відключень є масштабні російські атаки на енергосистему та спричинений ними дефіцит потужності.

Ворог вночі обстріляв енергосистему України

У ДТЕК розповіли, що Росія атакувала дві теплоелектростанції компанії. Там зазначили, що ніч видалась важкою для української енергетики.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже шоста масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за 2,5 місяці.

Влучання в енергооб'єкти підтвердили в Кіровоградській, Дніпропетровській, Івано-Франківській та Запорізькій ОВА. У Львівській обласній військовій адміністрації зауважили, що 6 крилатих ракет влучили у три об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Варто зазначити, що вночі 1 червня ворог застосував 100 повітряних цілей для атаки України. Мовиться про 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА. Детальніше про наслідки нічної ворожої атаки нашої держави – читайте у матеріалі.