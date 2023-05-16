Енергетики закликали українців заощаджувати світло у вечірні години

В Укренерго попросили людей зменшити споживання електроенергії. Мовиться про вечірні години – з 19:00 до 22:00.

В Укренерго подякували силам ППО за захист нашого неба. У повідомленні зазначається, що в ніч на 16 травня українські захисники змогли збити всі російські ракети, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з електроенергією

Оператор зазначає, що остання масова ракетна атака держави-терориста не завдала нових пошкоджень енергетичній структурі України. Втім у прифронтових регіонах ситуація є складнішою.

У понеділок загарбники пошкодили одну з магістральних ліній. Розташовані на прифронтових територіях мережі Обленерго також знаходяться під регулярними обстрілами росіян. Відновлювальні ремонтні роботи вже тривають.

Що українцям треба знати та як діяти

Укренерго закликає українців допомогти енергосистемі. Споживачів просять заощаджувати світло у період з 19.00 до 22.00. Громадянам радять вмикати декілька електроприладів вночі чи вдень, а не ввечері.

Більше про ситуацію зі світлом в Україні

Наша держава готується до нового осінньо-зимового сезону, який може бути досить важким. Через це в країні можливі віялові відключення цього літа. Експерт Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом поділився своїм прогнозом.

Фарід Сафаров попередив про підвищення комунальних тарифів. Заступник міністра енергетики назвав причину, через яку українцям у найближчому майбутньому доведеться більше платити за світло.

Водночас ще одне невтішне попередження зробив голова правління НЕК "Укренерго". Ще Володимир Кудрицький розповів, як Україна зможе впоратися з очікуваним дефіцитом електроенергії.

Економне споживання електроенергії потрібне через зниження доступного обсягу потужності та резервів у системі. Зараз спеціалісти усувають наслідки ракетних обстрілів, які Росія проводила восени та взимку. Через це деякі блоки енергостанцій зупинили свою роботу. На АЕС теж зараз проводяться ремонтні роботи. Електроенергія в нашу державу зараз також не імпортується. Усе це змушує оператора активувати резерви та просити споживачів ощадливо використовувати світло.