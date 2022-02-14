"Відмова" України від НАТО: чому не варто кричати про зраду

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що наша держава нібито може відмовитись від вступу в НАТО. У Росії це також почули, але крім цієї фрази нічим більше й не цікавилися.

Там відразу заявили, що відмова України від вступу в НАТО була б кроком до стабілізації ситуації. Однак не спішіть кричати "зрада", бо все було не зовсім так.

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Що насправді мав на увазі дипломат

Пристайко дійсно був в ефір BBC Radio 5 і там йому поставили запитання, чи готова українська влада відмовитися від амбіцій щодо вступу до Північноатлантичного альянсу, щоб уникнути війни з Росією.

Посол відповів, що Київ вважає за потрібне залишатися гнучким у цьому питанні й додав: "Якщо нам доведеться піти на серйозні поступки, ми можемо це зробити".

"Такі справи" на 24 каналі: дивіться відео



Ви зрозуміли що відбулось? Так, може Пристайко й не найкращий оратор, але його слова однозначно вирвали з контексту: і редакція, і росіяни.

Він банально ж мав на увазі, що ми йдемо в НАТО, але якщо загроза війни виникне завтра, то будемо шукати допомоги у наших союзників, а не стукатимемо у закриті двері Альянсу. От і все. Це ж підтвердили й в українському Міністерстві закордонних справ.

Та й усі ці вимоги Росії до нас і НАТО щодо невступу України мають вигляд дикої забаганки з формулюванням "бо ми так хочемо".

Росія вже й так давно оточена країнами НАТО. Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина – всі ці країни вже є членами Альянсу. Поки що ніхто з них не бомбив Вороніж, тобто це не поставило під питання безпеку Росії.

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Тож і вступ України у НАТО теж особливо нічого не змінить. Звісно, якщо Росія не захоче на нас напасти 15 або 16 лютого.

Росія або запізнилась, або поспішила

Нові "точні" дати вторгнення вже кілька днів не зникають зі шпальт світових медіа, які намагаються попередити про те, що Росія визначилася і готує похід на Україну.

Що ж, вона може й готує, але погода цьому точно не сприяє, бо танки по тих болотах точно не доїдуть.

Відео російської важкої техніки, яка тоне в болотах і яку витягають з багнюки за допомогою екскаваторів, усі вихідні тішили нас у соцмережах. Й це ще ж ми навіть Javelin не діставали.

Водночас російські танки вже не їдуть. Тож, Росія або запізнилась, або поспішила. Однак на якісь додаткові роз'яснення щодо того, чому обрали саме ці дати, з якого боку планують наступ і так далі, не чекайте. У Москві спромоглися сказати лише "не ваша справа".

Справа, можливо, й не наша, але кордон спільний. Тож, МЗС України звернулось до ОБСЄ.

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Тут уточню, що Віденський документ є серією угод про заходи безпеки та довіри між державами Європи. Оскільки ні безпеки, ні довіри до Росії у нас зараз немає, хотілося б поговорити про це з країнами ОБСЄ. Можливо, вони б нам пояснили, що там відбувається.

У Білорусі дали нові обіцянки

Поки ми очікуємо на цю зустріч, міністр оборони Олексій Резніков подзвонив главі оборонного відомства Білорусі Віктору Хреніну. Усе для того, аби поставити йому те ж саме запитання. Останній, як не дивно, запевнив нас у відсутності ризиків і загроз для України з території Білорусі.

Окрім того, він виключив можливість виникнення будь-яких інцидентів і пообіцяв повідомляти нам про позаштатні ситуації, якщо такі будуть.



Резніков подзвонив главі оборонного відомства Білорусі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Наскільки можна вірити міністру Олександра Лукашенка, який слідом за Путіним погрожує знищити Україну за 3 дні – це питання. Втім, принаймні його запевнення не лізти на територію нашої держави пролунали публічно. Тож, сподіваюсь, за свої слова він відповідатиме.

Наступним кроком має стати візит аташе з питань оборони Білорусі в Україні на навчання українських Збройних сил "Заметіль – 2022", а також візит аташе з питань оборони України у Білорусі на білорусько-російські навчання "Союзна рішучість – 2022".

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Навіть не знаю, як це оцінювати: чи то як поступку, чи то як крок на зустріч. Однак телефонна розмова була, контакт був і це – факт. Тому стежитимемо.

Росія може визнати бойовиків

Ще один факт, про який не так охоче розповідають у Росії – можливе визнання бойовиків на Донбасі. Цій процедурі 14 лютого таки дали старт і тепер Держдума готова звернутися до "батюшки царя" з цією "необхідністю", попри те, що це є прямим і черговим порушенням мінських домовленостей.

Путін таки може на це піти й трохи заспокоїтись у своїх посяганнях на територію України. Принаймні цей відступ для нього був би не таким провальним, як та повна капітуляція, яку він отримав від Заходу на ультиматум надати "гарантії безпеки" Росії.

Обличчя ж йому якось треба зберегти, хоча б в очах власних виборців. Тому не виключено, що визнання Путіним псевдореспублік може стати наступним елементом шантажу, торгів й таким собі "кремлівським планом Б", якщо від божевільної ідеї масштабного вторгнення Путін таки відмовиться.



Визнання Путіним бойовиків може стати наступним елементом шантажу / Фото Getty Images

Як сама Росія пояснюватиме порушення мінських домовленостей партнерам – я із задоволенням послухаю. Наприклад, канцлеру Німеччини Олафу Шольцу, який 14 лютого прилетів до України, а вже 15 лютого відвідає Росію.

На спільному брифінгу Шольц сказав, що отримав від Володимира Зеленського запевнення стосовно готовності України почати переговори щодо політичної частини мінських угод з Росією і надати проєкти законів про особливий статус Донбасу та вибори.

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Однак виконувати мінські домовленості не може лише хтось один. Маю на увазі Україну, яка наполягає, що готова їх виконувати, але на наших умовах, а не на вигаданих Росією. Тому цікаво, що обере Кремль: визнання псевдореспублік чи мінські домовленості.

Що Шольц пообіцяв Україні

Окрім іншого, Шольц пообіцяв Україні виділити 150 мільйонів євро фінансових гарантій, але промовчав про зброю, яку наша держава попросила у "партнера".

Мовиться про 12 тисяч протитанкових ракет та тисячу зенітних ракет до тих шоломів, які Німеччина пообіцяла надати нам, але так цього й не зробила.

Про що ще мовилося на спільному брифінгу? Німеччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Також вона готова ввести санкції проти Росії у разі чого, але про "Північний потік-2" Шольц тактично змовчав. Певно, щоб не обіцяти того, чого вони не зможуть виконати.

Олігархи покидають Україну

Володимира Зеленського під час брифінгу запитали, чи не планує він вивозити свою родину за межі України, як це зробили наші "любі друзі". Вони так запанікували, що небо над Україною закриють, що полетіли світ за очі.

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Серед тих, хто покинув державу, борти найбагатшої людини країни – Ріната Ахметова та його бізнес-партнера Бориса Колеснікова. Хоча останній зазначив, що Україну не покидав і не збирається, а літак нібито відправився до Праги на обслуговування. Ну так збіглося. Водночас Ахметов покинув Україну ще 30 січня.

Борт на 50 осіб замовив й депутат проросійської партії ОПЗЖ та мільйонер Ігор Абрамович. Літак мав вивезти родичів й однопартійців до Відня.

Покинув Україну й представник десятки найбагатших – Віктор Пінчук. А ще: нардеп Вадим Новинський, мільйонер Олександр Ярославський, бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, київські забудовники Вадим Столар та Василь Хмельницький.

Чи не єдиним, хто вилетіти не може, залишається Ігор Коломойський, бо його ніде не чекають. Точніше "дуже чекають" у США. Санкції такі санкції.

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Натомість українським нардепам навпаки сказали, що час повертатися до України. Насамперед звернення стосувалось "слуг народу", адже дехто з них ще й досі перебуває за межами України. Справді, куди спішити. Раптом війна, а вони не відпочили.

До речі, фракція ОПЗЖ, як з'ясувалось, найбільш "патріотична". Загалом понад 20 нардепів наразі перебувають поза межами країни. Більшість з них, щоб ви не сумнівались, це "миротворці" з ОПЗЖ.