Відмовив у проїзді ветерану АТО з інвалідністю: у Дніпрі відсторонили від роботи водія маршрутки

У Дніпрі водій маршрутки №136 відмовив 8 лютого ветеранові АТО з інвалідністю у безкоштовному проїзді. Цього водія вже відсторонили від роботи. З ним також проведуть профілактичну бесіду щодо перевезення пасажирів-учасників бойових дій.

Нагадаємо, що коли водій маршрутки обурився, що ветеран, який втратив ногу на Донбасі, хоче скористатися своїм правом на пільгу, у транспортні спалахнула словесна перепалка. Ситуація мало не закінчилася бійкою.

Дивіться відео інциденту: Водій маршрутки у Дніпрі обурився через посвідчення ветерана АТО, що втратив ногу

Цей скандал спровокував у Дніпрі організований ветеранами протест із вимогою звільнити водія маршрутки. Через кілька днів після інциденту в профспілці автомобілістів та автоперевізників міста відреагували на ситуацію і заявили про початок службової перевірки, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами голови організації Михайла Тонконогого, водія маршрутки вже відсторонили від роботи. З ним також проведуть профілактичну бесіду про перевезення пасажирів-учасників бойових дій.

Повністю не встановлена суть інциденту. Наразі водій відсторонений від керування автобусом, призначено службову перевірку. Ми зараз шукаємо того учасника бойових дій і жінку, яка за нього заступилась, шукаємо інших пасажирів, які їхали в маршрутці, аби з'ясувати, з чого почався конфлікт, адже на відео ми не бачимо початку, а лише кульмінацію конфлікту,

– сказав голова профспілки автомобілістів та автоперевізників.

До речі, в Раді 12 лютого презентували стратегію реінтеграції ветеранів бойових дій на Донбасі до мирного життя.