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Відомо імена бойовиків, які жорстоко розстріляли мирних жителів у Слов'янську: фото

00:50, сьогодні 1585 Читать новость на русском
Ілюстрація
Ілюстрація / Фото з вільних джерел

Правоохоронці встановили особи бойовиків, які розстріляли в 2014 році у Слов’янську чотирьох мирних жителів. Їх катували та вбили в червні 2014 року. Їхні тіла знайшли в братській могилі разом з іншими вбитими місцевими мешканцями місяць потому, після звільнення міста від окупації.

Правоохоронці встановили особи всіх трьох катів, інформує Національна поліція. У братській могилі виявили 14 тіл, серед яких місцеві жителі упізнали чотирьох служителів церкви, двоє з них були багатодітними батьками.

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Поліцейські майже по годинах відновили останні дні життя закатованих чоловіків в окупованому місті.

"8 червня близько 11-12 ранку до церкви, де зібралися її парафіяни, увірвалися озброєні бойовики та забрали з собою двох братів 1984 та 1990 років народження та двох їх знайомих разом з їхніми автомобілями. Нападники прибули на автівці, яку напередодні забрали в одного з вірян", – йдеться у повідомленні.

В машині одного з викрадених чоловіків терористи знайшли гроші в іноземній валюті та під приводом цього оголосили їх "американськими шпигунами". Автомобілі забрали, а полонених помістили у бокс захопленої пожежної частини.

Хлопців катували, а на ранок вивезли за місто та розстріляли з автоматів прямо в автівці, яка загорілася. Один чоловік згорів у машині, інші намагалися втекти і сховатися за кущами, але їх добили. Тіла вивезли та закопали у спільній могилі. А в цей час кати взяли у родичів чималу суму викупу "за звільнення бранців",
– додано у повідомленні.

Розстрілювали заручників троє терористів – двоє жителів Слов’янська та один з Макіївки. Під час окупації вони будували укріплення для бойовиків, чергували на блокпостах міста, а також займалися бандитизмом та вбивали людей.



За інформацією правоохоронців, бойовики після звільнення Слов’янська втекли в Донецьк, брали участь у бойових діях та вважаються "героями ДНР". Зловмисникам заочно оголошено про підозру відразу за 5 статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі.

Під час роботи правоохоронці затримали чергового бойовика, який ховався від правоохоронців.

До слова, на Донбасі лідери бойовиків почали активні підготовки, очікуючи наступу української армії. Для цього була оголошена мобілізація, а з Росії прибуло більше боєприпасів та палива, аніж зазвичай.

Теги: Війна на Донбасі Тероризм Жертви Кримінальні новини Новини Донецька релігія Слов'янськ
Джерело: 24 Канал
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