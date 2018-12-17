"Відпочивати – отже, заіржавіти": фітнес-тренерка з Херсона встановила рекорд України у 63 роки

Людські можливості безмежні, головне бажання – це вже багато років доводить жителька Херсона Наталія Зоріна. Вона – унікальний інструктор з фітнесу в Україні, адже жінці 63, а її формі та життєвому оптимізму позаздрить й молодий. Запал тренерки не оминули увагою експерти Книги рекордів України.

У свої 63 Наталія Зоріна почувається на 30 і важить 49 кілограмів. Ця фітнес-тренерка легко дає фору набагато молодшим учням.

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У далеких 80-х Зоріна була танцюристкою, але потім у її житті з'явився фітнес.

Наші групи були дуже великі, дітки з мамами займалися на стадіоні. Тепер цим дітям вже по 30 років,

– розповіла тренерка.

Інструктором з фітнесу пані Наталя працює найдовше в Україні – 34 роки. Через це до Херсона навіть прибули представники Книги рекордів України.



Інструктором з фітнесу пані Наталя працює найдовше в Україні – 34 роки

Перед тим, як оголосити рекорд, претендентку ретельно перевірили.

Є низка вимог. Наприклад, це не може бути тренер, який тренує періодично, час від часу. Через те ми ще підтверджували стаж,

– пояснила керівник Національного реєстру Книги рекордів України Лана Вєтрова.

Зрештою, офіційно оголошено: новий віковий рекорд в категорії "Людські досягнення", а саме – найповажнішого віку тренер з фітнесу, встановила Наталія Зоріна, 63 роки.



Новий віковий рекорд в категорії "Людські досягнення"

Непоборний оптиміст Наталія Зоріна озвучила свій супердевіз: "Відпочивати – отже, заіржавіти".

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Рекорд Наталі Зоріної на світовому рівні може зрівнятися хіба з результатом американки Венді Іду, інструкторці з фітнесу, якій зараз 65 років.

Нагадаємо, раніше 24 канал розповідав захопливу історію львів'янина, який у 65 років проплив на човні між двома континентами.