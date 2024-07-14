Сигнал Путіна для НАТО: чи наважиться Захід відповісти на агресію Росії

Владімір Путін розуміє лише позицію сили. Тому політика непровокування агресора, яку обрали на Заході, не призведе до закінчення війни.

Про це 24 Каналу сказав політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, додавши, що на саміті НАТО так і не прозвучали терміни чи конкретні кроки для нашого членства. Україна почула ті самі заяви, що й раніше.

Читайте також Україна не може чекати ще 75 років, – Кулеба про вступ до НАТО

Україні потрібен паритет можливостей

"Обстріл України 8 липня та удар по лікарні "Охматдит" був сигналом Путіна для Альянсу. Він хотів показати, що попри всі зусилля світової спільноти, скликання самітів, ситуація в Україні є такою, як цього нібито хоче Росія", – сказав Ігор Чаленко.

На жаль, замість того, щоб на саміті НАТО дійсно ухвалити революційне рішення та озвучити чіткі терміни вступу України в Альянс – ми почули ті самі заяви, що й раніше.

Захід продовжує свою політику непровокування Росії. Складається враження, що через тиск Путін справді отримує те, чого хоче. Очевидно, що Україна зараз очікує зовсім не таких дій,

– підкреслив Чаленко.

Удар по "Охматдиту", по селищу Буди на Харківщині, де загинуло двоє людей, – все це не впливає на думку західних політиків щодо зняття певних заборон, надання дозволу на удари по Росії.

Цілком ймовірно, у США знову скажуть, що не бачать причин переглядати свої рішення та надавати дозволи. Зрозуміло, так не має бути. На кожну агресивну російську дію має бути ще потужніша відповідь,

– наголосив політолог.

Він додав, що зараз війна є асиметричною. Ми розуміємо, що Захід не може надати нам таку саму кількість зброї, як є у Росії. Проте навіть асиметричні бойові дії вимагають паритету можливостей. Саме цього Київ вимагає у наших партнерів – можливості превентивно бити по далеких військових цілях на території Росії.