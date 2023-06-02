"Відповідальність служб і моя як мера": Кличко провів засідання щодо доступу киян до укриттів

Мер Києва Віталій Кличко 2 червня провів засідання, яке стосувалося безпеки громадян міста та їхнього убезпечення під час надзвичайних ситуацій. На зустрічі очільник столиці ухвалив кілька важливих рішень щодо доступу киян до укриттів.

Кличко наголосив, що відповідальність за недотримання норм безпеки несе особисто він та служби, що працюють у столиці. Крім цього київський голова також додав, що не терпітиме "саботажу" щодо недбальства у роботі укриттів.

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Кличко ініціював кілька змін щодо доступу киян до укриттів

Очільник Києва зустрівся з представниками департаментів КМДА, ДСНС, правоохоронних органів, а також керівниками депутатських фракцій Київради, щоб обговорити безперебійний доступ жителів столиці до бомбосховищ. Кличко зазначив, що виправдовуватися у ситуації, коли містяни не мають доступів до укриттів під час повітряної тривоги, не варто.

Зрозуміло, що відповідальність – спільна. Всіх служб і моя, як мера міста,

– сказав він.

Мер також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення на облаштування бомбосховищ у столиці виділили 1,2 мільярда гривень з міського бюджету. Він підкреслив, що цими грошима розпоряджаються очільники районів міста.

"На сьогодні виконання і використання коштів – вкрай незадовільне", – наголосив Кличко.

Кличко провів засідання, де визначив, як саме працюватимуть укриття / Відео Віталія Кличка

Попри це він зауважив, що сам він не може звільнити голів районів, які допустили це недбальство, адже їх призначає уряд за поданням президента. Проте все ж зазначив, що не толеруватиме недбале ставлення голів районів до безпеки киян.

Райони столиці – це не окремі князівства, де можна ходити в білих рукавичках і нехтувати виконанням своїх обовʼязків,

– додав Кличко.

Наостанок мер Києва розповів, що на цьому засіданні ухвалили рішення щодо цілодобового доступу містян до бомбосховищ. Крім цього, він проситиме парламент посилити відповідальність за недопуск людей та неналежну роботу укриттів.

Була команда міста, що всі укриття мають бути закриті

Раніше очільник Деснянської районної адміністрації Києва Дмитро Ратніков в ефірі телемарафону розповів, що Кличко нібито дав команду "на закриття всіх бомбосховищ у місті". Ба більше, його взагалі здивували звинувачення Кличка до голів районів столиці.

"Мушу сказати, що є алгоритм певних дій. Була команда міста, що всі укриття мають бути закриті", – підкреслив Ратніков.

Попри це, він зазначив, що тепер влада Києва має зробити все "щоб подібні інциденти не повторювалися". Також Ратніков додав, що наразі правоохоронні органи встановлюють всі деталі щодо випадку із зачиненим укриттям у лікарні.

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