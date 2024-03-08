Чи може Франція відправити в Україну сухопутні війська: у міноборони країни дали чітку відповідь

Тиждень тому президент Франції зробив заяву, у якій не виключив можливість відправки в Україну військ НАТО. Це висловлювання Макрона породило безліч дискусій та реакцій.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню пояснив, як слід розуміти слова президента. Він наголосив, що наразі навіть не стоїть питання про відправку сухопутник військ до України.

Дивіться також Росія втрачає літаки у війні з Україною у 20 разів швидше, ніж може виготовити

"Ми більше не в тій самій ситуації"

Коли Макрон заявляв про ймовірність введення до України західних військ, він насправді закликав союзників подумати, чи все було зроблено, чи всі способи й методи допомоги Києву були випробувані, аби він зміг протистояти російській агресії.

Чи все ми пробували між передачею зброї, яку ми знаємо сьогодні, і співвоєнною діяльністю, тобто прямою війною з Росією?

– протрактував висловлювання Макрона Лекорню.

Йдеться не про відправку сухопутніх військ, але про інші "схеми військової присутності", зокрема для розмінування, навчання українських солдатів на українській землі.

Міністр оборони наголосив, що президент хотів звернути увагу партнерів, що ситуація і розклад сил, які були два роки тому, змінилися. Український контрнаступ зазнав невдачі, Росія вбиває Навального і продовжує нести загрозу для всіх європейських демократій, Конгрес США блокує допомогу.

Війська Заходу в Україні: що сказав Макрон і як відреагували у світі