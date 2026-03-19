Його підозрюють у можливому витоку секретної інформації. Про це повідомляє NYT.

Що відомо про розслідування ФБР?

Федеральне бюро розслідувань США розпочало розслідування щодо колишнього директора Національного контртерористичного центру Джо Кента, якого підозрюють у можливому витоку засекреченої інформації.

За даними журналістів, розслідування тривало ще до того, як Кент подав у відставку. Воно могло розпочатися кілька місяців тому і стосується можливого передання конфіденційних даних, пов’язаних із питаннями безпеки та війни проти Ірану.

За інформацією джерел, підозри щодо Кента могли виникнути через ймовірні контакти з медіа та публічні коментарі, в яких він розкривав деталі, пов’язані з національною безпекою. Однак офіційні деталі розслідування залишаються засекреченими.

Відомо, що Джо Кент – колишній військовий, ветеран спецпідрозділів та ексспівробітник ЦРУ. У 2025 році він очолив Національний контртерористичний центр і був одним із ключових радників президента з питань безпеки.

Його відставка і подальше розслідування ФБР стали черговим свідченням розколу всередині американської влади щодо війни з Іраном. Ситуація також підкреслює напруженість між політичним керівництвом та частиною силового блоку США.

